Dự báo thời tiết ngày 17/4/2020: Tiếp tục chuỗi ngày thời tiết mát mẻ

Dự báo thời tiết ngày 17/4/2020, Các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuỗi ngày mát mẻ, trời nhiều mây. Các khu vực còn lại có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C.

Miền Trung phần lớn là thời tiết dễ chịu, từ 27-30 độ C. Riêng các tỉnh phía nam như Phú Yên đến Bình Thuận nắng khá chói chang, trời ít mây, nhiệt độ không quá 32 độ C.

Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ.

Tuy nhiên, theo do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên chiều tối và đêm nay (16/4), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Dự báo thời tiết đêm 16 và ngày 17/4/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.



Phía Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 35 độ



Đà Nẵng - Bình Thuận

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.



Tây Nguyên

Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ



Nam Bộ

Thời tiết Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ

