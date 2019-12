Dự báo thời tiết ngày 18/12/2019: Xuất hiện đợt không khí lạnh mới, Bắc Bộ sắp chuyển rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/12 và ngày 19/12 ở Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày 19/12 trời trở lạnh, từ đêm 19/12 trời rét; các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm 19/12 trời trở lạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 19/12 có mưa, mưa nhỏ, trời trở lạnh; từ đêm 19/12 trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.



Phía Đông Bắc Bộ

Thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Thời tiết ngày mai trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.



Đà Nẵng đến Bình Thuận

Tròi có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.



Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18- 21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Hội Giáo dục chăm sóc Sức Khỏe cộng đồng Việt Nam khuyến cáo bảo vệ sức khỏe



Kiều Đỗ (t/h)