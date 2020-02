Dự báo thời tiết ngày 20/02/2020: Nam Bộ nắng nóng trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , kể từ hôm nay, Nam Bộ đã trở lại tiết trời nắng mạnh và nóng. Tại TP.HCM và các tỉnh như Bình Dương , Bình Phước, Đồng Nai... thời điểm trưa và chiều nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C.

Nắng nóng quay trở lại Nam Bộ sau cơn mưa trái mùa ngắn ngủi thời gian vừa qua. Nắng nóng 35 độ dự kiến kéo dài đến hết tuần ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Cần đề phòng nguy cơ cháy rừng khi thời tiết nắng khô kết hợp với việc lượng nước trong các cánh rừng tràm, các kênh rạch sụt giảm trung bình 1cm/ngày.

Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ lại khả năng không còn nắng ấm như những ngày qua. Trời nhiều mây hơn, đêm và sáng sớm có thể có mưa phùn, sương mù. Trời rét.

Các tỉnh Nam Bộ quay trở lại nắng nóng. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết đêm 19 và ngày 20/2/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, riêng khu Điện Biên, Lai Châu 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.





Đà Nẵng - Bình Thuận

Đêm nay có mưa rào vài nơi, ngày mai trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ

Tây Nguyên

Đêm nay không mưa, mai trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.





Dự báo

Dự báo Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới



Thời tiết Hà Nội

Thời tiết Hà Nội ngày mai nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ

Thời tiết 3 ngày tới , Hà Nội từ ngày 21-23/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác tập trung vào đêm và sáng. Trời lạnh, rét vào đêm và sáng.

Your browser does not support HTML5 video.



Kiều Đỗ (t/h)