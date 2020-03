Dự báo thời tiết ngày 20/3/2020: Miền Bắc giảm mưa, thời tiết dễ chịu

Trong khi đó, miền Nam tiếp tục duy trì nắng nóng, mức nhiệt giảm hơn so với những ngày qua.



Đồng Bằng Sông Cửu Long vẫn còn hạn mặn nhưng đã đang bắt đầu lấy được nước ngọt.

Dù thời tiết đẹp nhưng người dân được khuyến cáo bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

Dự báo thời tiết ngày 20/3/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.



Tây Nguyên

Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ.



Thời tiết Hà Nội



Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.



Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

, ngày 21-22/3 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.



Ngày 23/3, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.



