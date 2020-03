Dự báo thời tiết ngày 21/3/2020: Hà Nội nắng ấm dễ chịu dịp cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ đã tạnh ráo từ trưa chiều nay. Nhiệt độ tăng nhẹ 1-2 độ so với hôm trước, cảm giác đỡ lạnh hơn.





Thời tiết ngày mai ở Bắc Bộ tiếp tục dứt mưa, khô ráo, trưa chiều trời hửng nắng ấm. Trong khi đó, miền Nam chưa có dấu hiệu mưa trái mùa nên sẽ tiếp tục có nắng nóng ở khu vực Đông Nam Bộ. Dù nắng nóng không gay gắt như mấy ngày trước nhưng nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 37 độ C, độ ẩm chỉ 36-51% gây cảm giác khó chịu.

Dự báo thời tiết ngày 21/3/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, phía nam 27-30 độ.





Đà Nẵng - Bình Thuận

Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.





Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ

Thời tiết Hà Nội

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.









Thời tiết 3 ngày tới , ngày 22/3 đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Ngày 23-24/3, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.





