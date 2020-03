Dự báo thời tiết ngày 25/3/2020: Nhiều khu vực khả năng xuất hiện mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên từ chiều tối nay 24/3 đến ngày 25/3, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30 mm/24h. Riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa từ 40-70 mm/24h. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.