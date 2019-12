Dự báo thời tiết ngày 26/12/2019, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai ở Bắc Bộ có mưa, đêm trời trở rét.

Dự báo thời tiết ngày 26/12/2019 - Tin không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thời tiết hôm nay (25/12), bộ phận không khí lạnh đã và đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng mai (26/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai ở Bắc Bộ có mưa; từ chiều tối mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai trời trở rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều mai có lúc có mưa; từ đêm mai trời trở rét.

Dự báo thời tiết ngày 26/12/2019: Không khí lạnh về, trời chuyển mưa rét



Dự báo thời tiết - Tin bão mới nhất - bão số 8 PHANFONE



Tối 25/12, bão PHANFONE đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm 2019.

Hồi 20h, bão số 8 ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 620 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 14.



Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 19h ngày 26/12, tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 19h ngày 27/12, tâm bão ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão PHANFONE tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19h ngày 28/12, tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11.

Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ không đổi.

Dự báo tin bão mới nhất Dự báo tin bão mới nhất

Dự báo thời tiết đêm 25 và ngày 26/12/2019

Phía Tây Bắc Bộ

Thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ



Phía Đông Bắc Bộ

Ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, vùng núi 20-23 độ



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng có mây, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 -22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ



Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Ngày nắng, có mây, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ

Tây Nguyên

Ngày nắng có mây, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ



Nam Bộ

có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

có mưa nhỏ vài nơi, từ chiều có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ, chiều chuyển hướng đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ

Kiều Đỗ (t/h)