Dự báo thời tiết ngày 26/2/2020: Nắng vàng trải dài khắp cả nước

Những ngày này miền Trung cũng đang hưởng nắng đẹp, không khí dịu mát. Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc là 25-28 độ C; phía Nam là khoảng 28-31 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ không cao, cũng chỉ khoảng từ 28-31 độ C. Tuy nhiên cảm giác rất khô do độ ẩm phần lớn dưới 50%.

Nam Bộ thời tiết vừa khô, vừa nóng, nhiệt độ 32- 35 độ C.

Hà Nội đang vào mùa hoa sưa với những bông hoa trắng tuyết nở bung trong nắng.

Dự báo thời tiết đêm 25 và ngày 26/2/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ, có nơi cao hơn.



Phía Đông Bắc Bộ

Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ,có nơi cao hơn 27 độ.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi thấp hơn 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi trên 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.