Dự báo thời tiết ngày 26/3/2020: Bắc Bộ tiếp tục đề phòng mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Thời tiết hôm nay ở miền Bắc, mưa giông có thể xảy ra bất chợt trong ngày. Vùng núi đề phòng có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn giông dễ đi kèm gió lốc, sấm sét, thậm chí là cả mưa đá

Cụ thể, tại Lào Cai, mưa kèm theo dông lốc, mưa đá xảy ra tại thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên làm đứt cáp, gãy đổ 1 cây cầu treo. Ở huyện Sa Pa, một người đàn ông tên Giàng A Gà (SN1995, thôn Móng Sến 1, xã Trung Chải) đã bị sét đánh chết khi đang ở trên nương.

Mưa đá gây thiệt hại 30 ha lúa và hoa màu ở Lai Châu.



Trong khi đó, những ngày tới, khu vực Nam Bộ vẫn duy trì tình trạng ít mưa, ngày nắng. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Miền Tây Nam Bộ cục bộ có nơi nắng nóng, mưa có chăng cũng chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều.



Dự báo thời tiết đêm 25 và ngày 26/3/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.



Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ



Tây Nguyên

Mưa đá kinh hoàng tại Lào Cai tối hồi đầu tháng 3