Dự báo Thời tiết hôm nay , do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tối và đêm nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2.0-4.0 m. Rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 3/1/2020: Không khí lạnh suy yếu chậm, nhiều nơi có nắng ấm. Ảnh: Internet

Phía Tây Bắc Bộ

Thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm ngày mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ; riêng vùng núi 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Thời tiết có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ



Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ



Tây Nguyên

Ngày nắng, có mây, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ