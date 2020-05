Dự báo thời tiết ngày 3/5/2020: Miền Bắc chính thức vào hè

Dự báo thời tiết ngày 3/5/2020, miền Bắc chính thức bước vào mùa hè với nền nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C, nắng xuất hiện sớm và trên diện rộng gây nên tình trạng nắng nóng lâu vào ban ngày.



Ngày 4/5, nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.



Từ ngày 5-6/5, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.



Cảnh báo từ ngày 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Trong khi đó, từ 3-7/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/5/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.



Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.



Tây Nguyên

Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35, có nơi trên 35 độ.



Nam Bộ

ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ

Dự báo thời tiết cả nước ngày 3/5/2020



Thời tiết Hà Nội

có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thời tiết 3 ngày tới, Hà Nội ngày 4/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.



Từ ngày 5-6/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Kiều Đỗ (t/h)