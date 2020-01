Dự báo thời tiết ngày 9/1/2020: Nối tiếp chuỗi ngày nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thời tiết hôm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội trời tạnh ráo, hửng nắng, nhiệt độ dao động từ 23-27 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ giao động từ 24-29 độ C. Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế thời tiết cũng khá đẹp, nắng ấm, nhiệt độ từ 25-28 độ C. Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận, Tây Nguyên nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ từ 26-31 độ C. Nam Bộ cường độ nắng khá mạnh, nhiều nơi 33-34 độ C.