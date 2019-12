Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2020: Bắc Bộ trời rét, một số nơi có khả năng mưa

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2020

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2020 rơi vào ngày trong tuần, do đó người lao động chỉ được nghỉ duy nhất một ngày Thứ 4 - 1/1/2020. Rất may, thời tiết ngày Tết Dương lịch 2020 ở hầu hết các địa phương đều khá đẹp.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2020 ở các khu vực trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.



Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.



Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác.

Tây Nguyên

Ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ

ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Thời tiết Nam Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.



Dự báo thời tiết Tết Dương lịch - Khu vực Hà Nội

Thời tiết Hà Nội Hà Nội, từ ngày 1/1, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Một số địa phương sẽ có mưa trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết những ngày trước và sau Tết Dương lịch, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo Khí hậu (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, các đợt không khí lạnh sẽ liên tục xuất hiện vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 khiến Bắc Bộ trở rét. Tuy nhiên, nền nhiệt trung bình ở khu vực miền Bắc trong tuần cuối tháng 12 có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 2-3 độ C. Bắc Bộ cũng sẽ trải qua nhiều ngày mưa, ít khả năng xuất hiện thời tiết khô hanh.

