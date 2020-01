Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2020 nhiều biến động bất thường

Dự báo thời tiết trong Tết Nguyên đán 2020





Khu vực đất liền

Ngày 16/1, Tổng cục Khí tượng thủy tượng thủy văn Quốc gia đã tổ chức hội thảo công bố thông tin Dự báo thời tiết và tình hình thời tiết Tết Nguyên Đán Canh tý 2020. Theo đó, thời tiết dịp Tết Nguyên đán từ 23 – 24/1 (tức từ 29 và 30 tháng chạp), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường.

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: “Trong dịp Tết nguyên đán năm nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc có thể rét hơn, mưa nhiều hơn so với Tết năm trước. Vào ngày 30 tháng Chạp, một đợt không khí lạnh nữ có thể tràn xuống gây mưa rét, thậm chí mưa rào ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều khả năng miền Bắc và các tỉnh miền Bắc, miền Trung sẽ đón Tết trong thời tiết mưa rét”.

Năm nay người dân miền Bắc sẽ đón Tết với thời tiết lạnh, mưa

Cũng theo ông Lâm chia sẻ, thông thường các năm thời tiết rét nhất sẽ tập trung vào nửa cuối tháng 1. Tết năm nay trùng vào nửa cuối tháng 1 nên thời tiết rét đậm hơn Tết các năm trước. Dự báo, thời tiết trong dịp tết nguyên đán năm nay ở miền Bắc dao động từ 14 – 21 độ C. Riêng nhiệt độ ban đêm sẽ xuống thấp từ 14 – 15 độ C. Ban ngày từ 20 – 22 độc C. Khu vực Tây Bắc Bộ nền nhiệt có cao hơn một chút do tác động của không khí lạnh tràn về vào đêm và rạng sáng.

Khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết khá đẹp, không mưa, trời có nắng ấm.

Khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng được dự báo thời tiết thuận lợi, có nắng ấp, phù hợp với việc chơi Tết, du xuân. Nền nhiệt thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Khu vực vùng biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết vùng vịnh Bắc bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Đặc biệt, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, có sóng cao từ 2 – 3m.

Dự báo thời tiết chi tiết Tết Nguyên đán 2020 các khu vực

Khu vực Hà Nội

Ngày 23 - 24/01 (29 - 30 Tết): Trời nắng, từ chiều 24/01 (30 Tết) có lúc có mưa; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Từ ngày 25 - 26/01(01-02 Tết): Có mưa, nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Trời rét.

Từ ngày 27 - 29/01 (03-05 Tết): Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày không mưa, nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C. Trời rét.

Thủ đô Hà Nội nền nhiệt thấp nhất khoảng 14 độ C

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 23 - 24/01 (29-30 Tết): Trời nắng, từ chiều 24/01 (30 Tết) có mưa; nhiệt độ cao nhất trong ngày 23 - 26oC, riêng Điện Biên, Lai Châu 27 - 30oC; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18 - 21oC.

Từ ngày 25 - 26/01 (01 - 02 Tết): Có mưa, nhiệt độ cao nhất 18 - 21oC, riêng Điện Biên, Lai Châu 23 - 26oC; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16oC. Trời rét.

Từ ngày 27 - 29/01 (03 - 05 Tết): Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày không mưa; nhiệt độ cao nhất 19-22oC, riêng Điện Biên, Lai Châu 24 - 27oC; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17oC, trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận

Ngày 23 - 24/01 (29-30 Tết): Trời nắng; nhiệt độ cao nhất 27 - 30oC; nhiệt độ thấp nhất 20-23oC.

Từ ngày 25 - 26/01 (01-02 Tết): Phía Bắc khu vực (Quảng Bình đến Huế) có mưa, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21 - 24oC,nhiệt độ thấp nhất 17 - 20oC; phía Nam khu vực (Đà Nẵng đến Bình Thuận) không mưa, nhiệt độ cao nhất 24 - 27oC, nhiệt độ thấp nhất 20 - 23oC. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 27 - 29/01 (03 - 05 Tết): Đêm và sáng có lúc có mưa, ngày không mưa; nhiệt độ cao nhất phổ biến 23 - 26oC, phía Nam 26 - 29oC; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 21oC, phía Nam 21 - 24oC. Phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 23 - 29/01 (29 - 05 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; nhiệt độ cao nhất 28 - 31oC; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20oC. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 23 - 29/01 (29 - 05 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 32 - 35oC; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24oC.

Nga Đỗ (t/h)