Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh tý 2020: Khả năng có rét đậm rét, rét hại

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông Xuân có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1/2020. Rét đậm, rét hại chia làm khoảng 3-5 đợt, kéo dài 5-10 ngày, tập trung nhiều trong tháng 1 và tháng 2/2020. Đây là thời điểm trùng với dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các hoạt động, lễ hội đầu năm trên cả nước vì vậy người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt là ở khu vực vùng núi phía bắc.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh tý 2020 có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại.

Báo Vietnamnet thông tin, cũng theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nền nhiệt trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán năm Canh Tý 2020 có xu hướng cao hơn từ 1-1,5 độ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có nhiệt độ tháng 1/2020 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực này sẽ đón Tết trong thời tiết rét, tại các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Trong khi đó, khu vực miền Trung có khả năng sẽ mưa do không khí lạnh trong dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên, lượng mưa không lớn. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế lạnh về đêm và sáng.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ đón Tết với thời tiết chủ yếu là khô ráo, ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh tý 2020 có thể xảy ra nắng nóng với nhiệt độ ở mức 34-35 độ.

Nhận định chung về mùa Đông Xuân 2020, cơ quan khí tượng dự báo khả năng ENSO sẽ ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến những tháng đầu năm 2020. Trong đó, xác suất khoảng 75% vào cuối năm 2019 và giảm dần còn khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2020.

Do đó, mùa Đông Xuân 2019-2020 được nhận định là mùa Đông Xuân ấm, nhiệt độ trung bình mùa ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Nhiệt độ thấp nhất toàn mùa từ 7-9 độ C.

Kiều Đỗ (t/h)