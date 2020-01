Dự báo xu thế thời tiết tháng 1/2020: Rét đậm rét hại vào nửa cuối tháng

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những nhận định về xu thế thời tiết tháng 1/2020 trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, tháng 1/2020 được dự đoán sẽ có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh đổ bộ xuống nước ta. Trong đó, không khí lạnh hoạt động yếu vào nửa đầu tháng và chỉ tập trung vào nửa cuối tháng gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ. Kiểu thời tiết này sẽ kéo dài trong cả dịp Tết Nguyên đán.

Thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được dự đoán sẽ rét đậm rét hại. Ảnh: Zing

Trong khi đó, hiện MJO (Madden-Julian Oscillation) - Dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới đang trong trạng thái ngăn cản đối lưu. Dự báo đến khoảng ngày 8-13/1, pha đối lưu sẽ hoạt động trở lại. Khu vực Nam Bộ sẽ tăng khả năng xuất hiện mưa trái mùa vào thời kỳ ngày 9-12/1.

Tuy nhiên, vì hiện tại đang trong thời kỳ mùa khô nên cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh; đặc biệt là ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trên Biển Đông cần đề phòng gió Đông Bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh.



Thời kỳ này không khí lạnh hoạt động không mạnh nên rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra. Từ ngày 3/1 trở đi nhiệt độ Bắc Bộ tăng dần, thời tiết chủ đạo rét về đêm và sáng, mưa nhỏ vào sáng sớm, trưa chiều có nắng. Các tỉnh miền Trung cũng tiếp tục có mưa, trong đó khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đề phòng có mưa vừa, có nơi mưa to.



Thời kỳ này tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ cao hơn 10-30% so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khi đó các khu vực khác thấp hơn 40-70%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn 1-2,5 độ so với trung bình nhiều năm



Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục cao hơn 10-30% và các khu vực khác thấp hơn 40-70% so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cũng cao hơn 1-2 độ.

Your browser does not support HTML5 video.

Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2020