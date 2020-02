Dự báo xu thế thời tiết tháng 2/2020: 4-6 đợt không khí lạnh, rét đậm diện rộng

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những nhận định về xu thế thời tiết tháng 2/2020 trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, về xu hướng thời tiết đặc biệt trong tháng, các chuyên gia dự báo sẽ xuất hiện khoảng 4-6 đợt không khí lạnh, trong đó một vài ngày sẽ có rét đậm diện rộng.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tại khu vực ven biển Nam Bộ, đến giữa tháng, pha đối lưu MJO (Madden Julian Oscillation - Dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới) hoạt động làm tăng khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Những ngày cuối tháng, các tỉnh miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh. Trên biển cần đề phòng gió Đông Bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các thời kỳ tháng 2/2020

Từ ngày 1-10/2/2020

Từ ngày 3/2 không khí lạnh hoạt động trở lại gây mưa. Bắc Bộ giảm nhiệt sau đó rét đậm vào ngày 4/2. Từ ngày 5/2 mưa giảm, trời rét. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng gia tăng mưa trong 3 ngày từ 4-6/2.



Thời kỳ từ ngày 9-12/2, các tỉnh Nam Bộ có khả năng mưa rào cục bộ, tập trung ở vùng ven biển.



Trong 10 ngày đầu tháng 2/2020, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 40-60%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 1-2oC so với TBNN.



Từ ngày 11-20/2/2020

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN từ 1-1,5 độ, riêng tại các tỉnh Bắc Bộ cao hơn từ 1,5-2,5 độ C.



Từ ngày 21-29/2/2020



Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn 10-30% so với TBNN. Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không mưa. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn 1-2oC so với TBNN, tại Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1,5 độ.

Dự báo nhiệt độ trung bình và lượng mưa tháng 2/2020

