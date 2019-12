Dù bị bạo hành đến mức nhập viên nhưng bé trai vẫn bảo vệ mẹ: “Mẹ không cố ý”

Theo tin từ Zing .vn, vừa qua, cậu bé Tiểu Thiên (7 tuổi) được Hiệp Hội bảo vệ Trẻ em TP Tây An đưa đến Bệnh viện Đại Hưng (tỉnh Thiển Tây, Trung Quốc ) để cấp cứu vì đa chấn thương, ý thức lơ mơ, dần rơi vào hôn mê vì bị mẹ bạo hành.

Cơ thể cậu bé từ đầu đến chân chi chít những vết thương lớn nhỏ, cũ mới. vết thương mới thì sưng tấy còn vết thương cũ thì thâm đen dưới lớp da mỏng manh. Đặc biệt, vùng ngực có vết thương sâu dài 8cm do dao sắc gây nên và phải khâu đến 30 mũi. Thậm chí cậu bé còn bị tích nước và viêm phổi

Cậu bé nhập viện trong tình trạng lơ mơ, cơ thể có nhiều vết thương

Theo Hiệp hội Bảo vệ trẻ em TP Tây An, người gây ra những vết thương trên người cháu bé chính là người mẹ ruột. Người phụ nữ này đã ly hôn chồng và đang giữ quyền nuôi nấng Tiểu Thiên.

Cô ta có bất ổn về tâm lý, mỗi khi tâm trạng không tốt hay có chuyện buồn hay sau khi uống rượu về là sẽ lôi Tiểu Thiên ra đánh đập. Cậu bé nói với bác sĩ rằng, bản thân đã bị đánh từ lúc 5 tuổi. Mẹ dùng gậy, thậm chí là dao để dọa nạt cậu.

Được biết, người phụ nữ độc ác này đã bị cảnh sát hình sự tạm giữ để điều tra về tội ngược đãi trẻ em. Mặc dù thường xuyên bị mẹ đánh đập nhưng cậu bé rất yêu mẹ. Dù cảnh sát, các bác sĩ nói rằng mẹ cậu đã không tốt, không bảo vệ cậu nhưng cậu bé một mực phủ nhận.

Những vết đòn roi do người mẹ gây ra

Khi được hỏi “con có yêu mẹ không?”, cậu bé trả lời dứt khoát: “Con rất yêu mẹ, mẹ không cố ý, mẹ đánh con nữa con cũng chịu, con chỉ còn mỗi mẹ thôi”.

Sau vài ngày điều trị, sức khỏe của Tiểu Thiên đã ổn định hơn đôi chút. Sau khi phục hồi và xuất viện, cậu bé sẽ đươc chăm sóc bởi Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em TP Tây An cho đến khi sắp xếp được người nuôi dưỡng.

Nga Đỗ (t/h)