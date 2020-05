Dù bị tố ngoại tình với chủ tịch Taobao, 'tiểu tam' Trương Đại Dịch vẫn kiếm bộn tiền

Trước đó, hotgirl Trương Đại Dịch bị vợ của chủ tịch Taobao Tưởng Phàm công khai đăng bài tố cáo cô là tiểu tam, ngoại tình với chồng của cô. Sau khi vụ lùm xùm làm người thứ ba bị công khai, cái tên Trương Đại Dịch bỗng trở nên 'hot' hơn bao giờ hết, xuất hiện trên khắp các mặt báo Trung Quốc . Tuy nhiên, điều này lại khiến cho người đẹp kiêm doanh nhân trở nên nối tiếng, kiếm được bộn tiền so với ngày trước.

Trên trang cá nhân của Trương Đại Dịch, lượng tương tác tăng tới 3 lần, số lượt thích từ 3.000 nay đã thành 20.000 lần. Dù dính scandal, cô vẫn tiếp tục bán hàng, livestream giới thiệu sản phẩm như thường, việc kinh doanh thậm chí còn suôn sẻ hơn trước. Trong buổi livestream này, cô đã thẳng thắn phủ nhận tin đồn mang thai với Tưởng Phàm bằng cách vén áo khoe vòng 2 thon thả, thậm chí để nữ trợ lý đánh vào bụng để chứng minh bản thân không có thai.

Dù vậy, người đẹp vẫn liên tục bị công chúng lên tiếng chỉ trích vì có quan hệ tình ái với chủ tịch Taobao. Họ viết: "Từng yêu thích nhãn hiệu và ngưỡng mộ sự nghiệp của cô, nhưng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ cô nữa", "Cô không xấu, cũng không dốt, tại sao lại thích làm tiểu tam ",...

Trước đó, vào ngày 17/4, dư luận Trung Quốc trở nên náo loạn khi thông tin về việc chủ tịch Taobao Tưởng Phàm ngoại tình được lan truyền. Theo đó, bài đăng tố cáo chủ tịch Taobao Tưởng Phàm đang lén lút cặp kè hotgirl nổi tiếng bậc nhất xứ Hoa Trương Đại Dịch được đăng trên Weibo, mà chủ nhân của bài viết này lại chính là người vợ 'đầu ấp tay gối' của Tưởng Phàm.

Nickname Đổng Hoa Hoa viết trên Weibo như sau: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Đừng quyến rũ chồng tôi thêm nữa, bởi tôi không phải là người dễ đối phó đâu. Xin hãy tự trọng và kiểm điểm bản thân mình", cô còn khẳng định Đại Dịch nhắn tin ép Đổng Hoa Hoa và chồng phải ly hôn.

Cư dân mạng tìm ra những bằng chứng cho thấy Trương Đại Dịch đã cố ý tiếp cận vị chủ tịch Taobao từ lâu và cô có ý muốn lật đổ người vợ hợp pháp để trở thành "chính thất". Trương Đại Dịch từng thẳng thắn chia sẻ với 11 triệu người hâm mộ là có kế hoạch sinh con vào tháng 3 năm nay. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai đứa con của Tưởng Phàm.

Chi Nguyễn (t/h)