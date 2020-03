Dù các bài hát mới đều `flop` nặng, K-ICM vẫn quyết tâm chăm chỉ ra sản phẩm mới

Mới đây, K-ICM lại khiến người hâm mộ và khán giả bất ngờ khi tiếp tục "thả thính" một dự án âm nhạc mới. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, K-ICM đã đăng tải một bức ảnh cùng dòng caption: "Hãy tin ở anh, tình ta mãi xanh, dù tóc bạc phai..." và chốt lại bằng "Tình ca em đến". Có thể nói K-ICM hiện là một trong những nghệ sĩ năng nổ bậc nhấp showbiz Việt hiện tại, bất chấp tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp.

Người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra "Tình ca em đến" là dòng hashtag #TCED được K-ICM thường xuyên viết kèm trong những bài đăng của chàng producer gần đây. Hóa ra, bấy lâu nay anh chàng đã thả thính sản phẩm mới, chỉ là đến hôm nay mới "khai sáng" cho người hâm mộ và khán giả. Người hâm mộ dự đoán đây có thể là một bản ballad ngọt ngào khác, đậm chất ngôn tình. Thậm chí, có người tin rằng đây là phần 2 của "Đừng chờ", sản phẩm kết hợp với nam ca sĩ mới toanh Quang Đông trước đó. Dù vậy, K-ICM chưa hề hé lộ bức ảnh teaser hoặc thông tin ai sẽ hát chính, nên người hâm mộ vẫn đang đoán mò xem ai sẽ là người sẽ sánh đôi với chàng producer này trong sản phẩm sắp tới.

Trong thời gian gần đây, K-ICM liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới, tuy nhiên kết quả thường không mấy khả quan, nhất là khi so với loạt thành tích "khủng" khi còn sánh đôi với Jack trước đó. Những bài hát gần đây như Cần một lý do, If You Love Me hay Đừng chờ đều có những con số không mấy ấn tượng, thậm chí còn nhận được những lượt dislike "khủng". Bên cạnh đó, người hâm mộ đang hoang mang vì trước đó K-ICM vừa tung teaser một dự án âm nhạc khác tên "I’m Calling For You", vậy mà anh chàng dường như đã bỏ quên và tiếp tục hé lộ sản phẩm mới? Liệu đây có phải là một bước đi mới của K-ICM để hạ quyết tâm phục thù những quả "bom xịt" gần đây, lấy lại phong độ xưa?



Ở một diễn biến khác, cộng sự cũ của K-ICM là Jack có những chỉ số khá đáng nể, chứng tỏ sức hút mãnh liệt. Chẳng hạn như chỉ sau 10 ngày phát hành, MV "Là 1 Thằng Con Trai" của Jack mới đây đã cán mốc 50 triệu view trên kênh Youtube J97. Tính đến thời điểm 10h sáng ngày 23/4, MV này đã có 57.939.056 lượt xem, thẳng tiến đến mốc 60 triệu lượt xem.

Chi Nguyễn (t/h)