Đủ căn cứ tiếp tục truy tố cựu Phó Chủ tịch thường trực TP HCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm

Liên quan đến vụ lô “đất vàng”, 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP HCM),ngày 18/4, Cơ quan điều tra của Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) cùng các bị can khác.

Trước đó, Bộ Công an đã yêu cầu điều tra bổ sung đối với các đối tượng là ông Nguyễn Thành Tài, ông Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM), ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1965, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên - Môi trường TP).

Tất cả các bị can trên bị điều tra và đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đã có kết luận điều tra mới về ông Nguyễn Thành Tài liên quan đến lô "đất vàng" ở quận 1

Trước đó, ngày 30/12/2019, CSĐT, Bộ Công an, đã hoàn tất kết luận điều tra. Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghe, quân 1, TPHCM có tổng diện tích 4896,3 m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và 12 Lê Duẩn. Đây là khu đất thuộc sở hữu Nhà nước. Từ năm 1994 đã bàn giao cho Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà quản lý, ký hợp đồng cho nhóm 4 công ty thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.

Vì muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai khu đất trên thành khách sạn cao cấp và bị tác động từ nhiều mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy nên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8-12 Lê Duẩn cho Cty Lavenue (công ty không phải là đối tượng được mua tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng bằng hình thức chỉ định) không đúng đối tượng, trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định 140/2008/QĐ của Thủ tướng Chính phủ.

Theo cơ quan điều tra , sai phạm của các bị can gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 248 tỷ đồng. Tại thời điểm cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án (tháng 12/2018), hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra là trên 2.000 tỷ đồng.

Lô đất vàng tại quận 1

Ngoài 5 bị can bị đề nghị truy tố trên, Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà), kiến nghị xem xét xử lý, kỷ luật cá nhân liên quan tại UBND TPHCM, Ban 09 TPHCM.

Nhận được Kết luận điều tra, VKSND Tối cao không ban hành cáo trạng mà trả hồ sơ lại cho Cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra bổ sung. Trong bản kết luận điều tra mới nhất, cơ quan điều tra đã làm rõ các yêu cầu của VKSND Tối cao. Cụ thể, đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lê Thị Thanh Thúy. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Kết quả, bị can không bị tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm với bị can Nguyễn Thành Tài của khách ông Lưu Văn Thăng (Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần xăng dầu Vitaco), Nguyễn Bình Xuân (Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần kim khí TPHCM), Nguyễn Khắc Thám (Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần hóa chất vật liệu xây dựng TPHCM), Nguyễn Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn), Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên 11 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước. Đối với yêu cầu xác định hậu quả thiệt hại và thất thoát do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, Công an xác định: Hậu quả thiệt hại và thất thoát tài sản Nhà nước do hành vi phạm tội của các bị can, Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video. Khám xét nhà Vũ "nhôm" năm 2017

Nga Đỗ (t/h)