Mặc lệnh cấm, nhiều người dân vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang đi nhậu, uống trà đá bàn sự đời

Trước đó, do xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu,... tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đã phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Tuy nhiên, theo ghi nhận của các PV, nhiều quán cafe, nhà hàng,... vẫn lách luật, ngang nhiên mở cửa bất chấp lệnh cấm.

Thản nhiên đánh cờ, uống trà đá bàn sự đời

Tại Hà Nội , trong phiên họp ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 27/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xác định 2 tuần tới là giai đoạn cao điểm, cần tập trung nguồn lực để phòng, chóng dịch bệnh COVID-19. TP. Hà Nội đã có công văn hỏa tốc 1001/UBND-KGVX, theo đó yêu cầu tạm đóng cửa các cửa hàng dịch vụ, cơ sở kinh doanh không thiết yếu đến hết ngày 5/4. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, nếu buộc ra ngoài phải đeo khẩu trang.

Dù vậy, nhiều người vẫn khá thản nhiên, tự do đi lại ngoài đường dù có khuyến cáo từ Bộ Y tế. Tại khu vực vườn hoa phố Lê Thánh Tông, một số người cao tuổi vẫn tụ tập chơi cờ, không đeo khẩu trang. Một số quán trà đá vẫn mở cửa, khách hàng vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ thành từng nhóm mà không hề đeo khẩu trang. Tại vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, nhiều nhóm bạn trẻ vẫn dừng chân trò chuyện, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc tháo khẩu trang xuống. Nhiều cửa hàng bán đồ không thiết yếu như vật liệu xây dựng, quần án,.. vẫn mở cửa. Một số tiệm cắt tóc vỉa hè dọc con phố Hào Nam vẫn đón khách, hoạt động bình thường bất chấp lệnh cấm.

Trước đó, lực lượng chức năng phường Trúc Bạch đã phát hiện 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng trên phố Trấn Vũ. Nhóm người này đã bị Tổ công tác xử phạt 200.000 đồng/ người. Việc xử lý trên được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Quán nhậu vẫn nườm nượp khách

Ở TP.HCM cũng đã có quy định tạm dừng các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, quán nhậu có công suất phục vụ hơn 30 người để phòng dịch COVID-19 . Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường vẫn còn nhiều cửa hàng mở bất chấp lệnh cấm, khách hàng ra vào nườm nượp.

Quán nhậu ở khu Trung Sơn, quận 7 vẫn có hàng chục người tới ăn uống. Được biết, số lượng khách tại quán đã vượt quá 30 người, tuy nhiên quán không đóng cửa mà vẫn tiếp tục nhận khách, về đêm lượng người tới quán càng đông. Một số khách nhậu cho hay họ vẫn ghé quán nhậu trên đường đi làm về bởi đó là quán "ruột", cảm thấy thoải mái khi đến đó.

Bên cạnh quán nhậu, nhiều quán ăn trên địa bàn cũng mở cửa đón khách như thường. Ở một quán cà phê trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, dù có diện tích nhỏ, khách đông lại ngồi gần nhau nhưng nhiều người vẫn ồ ạt tới, không đeo khẩu trang. Việc không đeo khẩu trang và ngồi sát dưới 2m chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh nguy hiểm này.



Trước đó, vào ngày 27/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị 15 về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4. Chỉ thị này cũng yêu cầu đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ (như vũ trường, karaoke, massage, các cơ sở du lịch, tham quan, tụ điểm vui chơi, giải trí , rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống...) trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh từ 28/3 đến 15/4.

