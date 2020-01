Dự đoán công danh tài lộc người tuổi Sửu năm Canh Tý 2020

Kỷ Sửu (1949)

Tuổi Kỷ Sửu (SN 1949) nam mạng gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, chủ về về mặt trời đem đến sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang, thịnh vượng. Hứa hẹn một năm làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp nhiều may mắn trong việc buôn bán. Tháng 6 và tháng 10 là hai tháng Đại kiết. Đối với quý ông, mạng Thổ gặp nhiều năm Mộc là tương khắc nên sức khỏe không được tốt, chú ý bệnh tật , trong nhà thiếu hòa khí.

Nữ mạng có saoThổ Tú chiếu mạng và gặp phải Thiên La. Sao chiếu mệnh mang đến sự trở ngại , xung khắc trong công việc. Cùng với dó là gia đạo bất hòa và Sức Khỏe không được tốt.





Tân Sửu (1961)

Nam mạng có sao Thủy Diệu chếu mạng và gặp phải hạn Diêm Vương. Sao chiếu mệnh là một phước tinh về chủ thể tài lộc. Đồng thời, ngũ hành đi vào tương sinh sẽ mang lại sự hanh thông, thuận lợi trong công việc. Thế nhưng, tiểu vận năm nay đi vào bại địa, cùng với đó, có nhiều sao chủ về bệnh tật, sức khỏe kém. Tất cả mọi việc nên để cho con cháu, chú ý đi lại, cẩn thận bệnh về đường tiêu hóa, tuổi già.

Nữ mạng có sao Thái Bạch chiếu mệnh gặp phải hạn Thiên La. Sao chiếu mệnh là một hung tinh mang đến sự ho tài,tốn của, kèm với đó là gặp kẻ tiểu nhân quấy phá trong cuộc sống. Còn hạn tuổi lại chủ về bệnh tật. Đặc biệt cung xung chiếu mệnh có các sao Thiên Mã,Quan Phủ, Tuế Phá, Thiên Hư, Đà La, Bệnh, Tuần là bộ soa xấu về xe cộ, chân tay, đề phòng hao tổn tiền bạc, đau lâu ốm dài.





Qúy Sửu (1973)

Nam mạng được saoThổ Tú chiếu mệnh và gặp hạn Ngũ Mộ. Sao chiếu mệnh thì mamg đến trở ngại, xung khắc còn hạn tuổi thì mang đến sự hao tài, bất an cho gia chủ. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, nhiều vất vả nhưng thu nhập không được bao nhiêu. Những người này chỉ hợp làm công ăn lương, nên giữ gìn tiền bạc, tài sản cẩn thận.









Nữ mạng có hạn tuổi, mang đến sự bất an và tai bay vạ gió.Tuy nhiên, tiểu vận đi vào sinh địa sẽ phần nào hạn chế được những yếu tố không tốt. Chú ý không nên đầu tư làm ăn, mua sắm đồ đạc nhiều.





Ất Sửu (1985)

Nam mạng được sao Kế Đô chiếu mạng, là một phước tinh, còn hạn Diêm Vương gây bất lợi cho sức khỏe, cẩn thận tai nạn phạm thân, đổ máu. Về đường công danh như Rồng gặp mây, thẳng đường tiến bước.Tuy nhiên,vốn số mệnh hào hoa nên nhiều người khác giới vây quanh, cẩn thận tránh thị phi, điều tiếng không hay.

Nữ mệnh có sao Thái Bạch chiếu mạng và gặp hạn Thiên La. Sao chiếu mệnh là hung tinh rất mạnh chủ về đau ốm, bệnh tật. Nhìn chung, năm nay khôn g được suôn sẻ , tiền của và sức khỏe tiêu hao đi nhiều.





Đinh Sửu (1997)

Nam mạng có sao Thái Dương chiếu mạng và gặp phải hạn Toán Tận. Sao chiếu mệnh mang đến sự tài lộc may mắn về con đường công danh cho chủ mệnh. Còn hạn mệnh lại mang đến tin xấu về sức khỏe, các tai nạn trong cuộc sống. Năm nay đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận, công việc kinh doanh làm ăn nên giữ nguyên như cũ, hạn chế thay đổi, kiêng đi xa.





Đinh Sửu nữ mạng có sao Thổ Tú chiếu mạng và gặp phải nạn Huỳnh Tuyền. Sao chiếu mệnh mang đến cho bạn sự trở ngại, xung khắc, gia đạo bất hòa và sức khỏe kém. Hạn tuổi là một đại hạn, mang đến bệnh nặng, ngăn trở về đường công danh. May mắn là tiểu vận đi vào Vương Địa, sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, đẩy lùi mọi khó khăn, nếu thay đổi công việc làm ăn thì sẽ gặp may mắn. Đối với quý cô độc thân, năm nay có thể sẽ gặp “người trong mộng”, nhưng nên dùng cả lý trí lẫn con tim và tìm hiểu cặn kẽ trước khi kết hôn.



