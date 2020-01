Dự đoán tỉ số U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên: Không thể cầm hòa

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên diễn ra vào 20h15 tối nay, thầy trò HLV Park Hang Seo nhất định phải giành chiến thắng để có thể đi tiếp VCK U23 Châu Á 2020.

Ở lượt trận cuối cùng ở Bảng D Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 sẽ là trận đấu đối đầu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên và U23 UAE vs U23 Jordan. Cả hai trận đấu sẽ diễn ra cùng lúc là 20h15, tuy nhiên trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên là ở trên sân Rajamangala.

Sau 2 trận cầm hòa trước các đội tuyển U23 UAE và U23 Jordan, hiện chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ ra về sớm. Đây là trận đấu sẽ mang ý nghĩa quyết định cho số phận của U23 Việt Nam tại giải năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi đánh bại đối thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn cần đợi kết quả trận đấu của U23 UAE và U23 Jordan mới xác định được có giành quyền đi tiếp hay không.

Chúng ta cần phải có bàn thắng và trận đấu còn lại phải kết thục với tỉ số hòa 0-0 hoặc thắng thua thì mới giành được vé vào tứ kết. Chúng ta đã không còn quyền tự quyết mà phải trông chờ vào trận đấu của đội bạn.

Tuy nhiên, việc đánh bại U23 Triều Tiên cũng không phải là một bài toán đơn giản. U23 Triều Tiên có thể lực tốt, tuy nhiên không mạnh về kỹ thuật. Dù vậy, do đã chính thức bị loại khỏi Vòng CK U23 châu Á 2020 , họ sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái, đồng thời sẽ quyết tâm giành chiến thắng danh dự ở trận đấu cuối cùng.

Đồng thời, chúng ta đang gặp khó khăn khi các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu khá nhạt nhòa. Theo thống kê, chúng ta đã có tổng cộng 31 cú sút về khung thành đối thủ nhưng chưa thể ghi bàn thắng nào. Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, tiền vệ không kiểm soát được bóng; còn các tiền đạo thường tỏ ra vô duyên với những tình huống dứt điểm. Các cầu thủ chúng ta đang phải chịu áp lực ghi bàn để giành tấm vé vào vòng tứ kết.

Dù vậy, chúng ta vẫn có thực lực nhỉnh hơn đối thủ. Hi vọng thầy trò HLv Park sẽ nghĩ ra phương án phù hợp, tận dụng cơ hội để giành chiến thắng. Dự đoán kết quả trận đấu thì đội tuyển U23 Việt Nam 2-1 U23 Triều Tiên thì chúng ta sẽ có thể vào tứ kết.

U23 Việt Nam quyết tâm tập luyện trước trận gặp U23 Triều Tiên

Chi Nguyễn (t/h)