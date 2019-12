Dự đoán tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp: Ngọ tài lộc khởi sắc

Tuổi Tý





Tử vi Dự báo thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp, cho thấy tuổi Tý đang gặp thất bại trong chuyện tình cảm. Những ước vọng về tình yêu chân thành và hạnh phúc không được như bạn mong muốn. Vù vậy, bản thân nên cẩn thận, tỉnh táo trong chuyện yêu đương. Thường thì con gáp này khi yêu hay để cảm xúc dẫn dắt mình quá nhiều, đôi khi là quá mù quáng để rồi quên đi giá trị bản thân. Người yêu thương bạn thì bạn lại vô tâm để lỡ, đến khi nhận ra thì đã muộn màng.

Về mặt công danh, tài lộc của người tuổi Tý lại có nhiều may mắn. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, doanh thu tăng cao.





Tuổi Sửu

Tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp, dự báo tuổi Sửu được quý nhân che chở nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhân cơ hội này, hày mạnh dạn đầu tư, buôn bán để tăng thêm thu nhập chp bản thân. Tuy nhiên, bạn cũng nên tiết kiệm, rà soát lại chi tiêu vì tháng trước bạn có vẻ đã vung tay quá nhiều cho việc mua sắm.





Qúy nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Khuyết điểm của bản thân là bạn dễ bị nản lòng, chỉ cần tự tin và nỗ lực làm việc hết mình ắt sẽ thành công.





Tuổi Dần

Dự báo tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp cho thấy, vận trình tình cảm của tuổi Dần hôm nay có nhiều bất lợi. gia đình không êm ấm, nhiều mâu thuẫn vụn vặt tích tụ đang khiến bạn và các thành viên trở nên xa cách, khó nói chuyện.

Vứt cái tôi sang một bên, ngồi lại giải quyết với nhau trên tinh thần thiện chí và biết lắng nghe để hóa giải vấn đề là điều nên làm. Vấn đề tài chính của bạn hôm nay dư dả, công việc và mục tiêu tring tương lai đã gần về tới đích.





Tuổi Mão

Tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp, dự báo hôm nay là ngày đại hỷ của tuổi Mão. Bản mệnh thông minh, sáng trí và có mắt nhìn xa trông rộng nên đón trước thời cơ kinh doanh. Tài lộc đang gõ của nhà bạn và đường công danh cũng rất rộng mở. Những nỗ lực, công hiên của bạn thời gian qua không hề uổng phí, bạn đã nhận về được quả ngọt và cấp trên đang rất trọng dụng bạn.





Tuổi Thìn

Tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp, trong đó tuổi Thìn ngũ hành xung khắc, bản thân đối mặt với nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Người độc thân có cơ hội tìm hiểu, gặp gỡ người khác phái nhưng có vẻ chưa phù hợp nhân duyên. Trong khi đó, những cặp đôi lại đang có nhiều nỗi niềm riêng, khó chia sẻ để rồi tự dằn vặt nhau. Gạt bỏ đi lòng tự cao, cả hai trái tim tổn thương này đang rất cần được xoa dịu.

Tuổi Thìn nên mạnh dạn, bước thêm một bước trong tiến trình. mục tiêu bạn muốn hướng đến. Thời gian không chờ đợi một ai, ngôi im chờ đợi thời cơ chi bằng cứ tự tin xông pha.





Tuổi Tỵ

Dự báo tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp cho thấy tuổi Tỵ gặp cục diện tương hại, có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy đến. Gia đạo không hòa thuận, anh em trong gia đình nảy ra tranh cãi.

Trong khi đó, những người độc thân lại cô đơn lẻ bóng, sớm tối đi về. Tuy nhiên, đừng ngại ngần để con tim lên tiếng. Trái tim lỡ nhịp khi đứng trước người ấy rồi sao cứ phải dối lòng, nửa kia đang chờ hồi đap từ bạn đó. Tuy nhiên, bạn cũng đừng lơ là mà mất cảnh giác trong công việc, bởi chung quanh bạn, kẻ tiểu nhân rất nhiều và đang chờ cơ hội để dìm bạn xuống.





Tuổi Ngọ

Dự báo tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Ngọ gặp ngày tam hợp nên vận trình khởi sắc. Công việc có cơ hội thăng tiến, hợp tác làm ăn, buôn bán gặp suôn sẻ, tiền bạc cũng theo đó tìm về rủng rỉnh.

Tuy nhiên, người tuổi Ngọ nên đề phòng tai vách mạch rừng, cẩn thận tai bay vạ gió đến từ những kẻ tiểu nhân. Tốt hơn hết, việc mình mình làm, không nên đôi co hay bàn luận chê bai người khác.





Tuổi Mùi

Tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp, dự báo tuổi Mùi có công danh sự nghiệp khởi sắc. Bản mệnh sống khiêm tốn, lại thật thà, chăm chỉ và có cố gắng nên được mọi người yêu quý, ủng hộ.

Đào hoa nở rộ nên bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Tình yêu có thể đén từ bất cứ nơi đâu, quan trọng là, khi trái tim cất tiếng, bạn đã sẵn sàng "sổ lồng" chưa.





Tuổi Thân

Dự báo tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của người tuổi Thân hôm nay gia dình bất ổn, anh em tương khắc. Cộng thêm đó, những áp lực công việc dồn nén, tài chính thâm hụt khiến bạn đâu đầu.

Bản tính nóng nảy là điểm yếu, bạn cần khắc phục. Không nên tùy tiện dè bỉu, chê bai hay nặng lời với ai khi tâm trạng bạn không tốt.





Tuổi Dậu

Tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Dậu công việc trên đâ tiến triển, và có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Chắc chắn, với năng lực, sự cố gắng và niềm tin của bản thân, bạn sẽ vượt qua thử thách để nhanh chóng về đích.

Ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm có nhiều tốt đẹp. Bạn đang rất may mắn khi tìm thấy một nửa yêu thương, và ngược lại người ấy cũng rất chân thành với bạn.





Tuổi Tuất

Cục diện tam hợp nên vận trình của người tuổi Tuất găp nhiều may mắn. Dự báo tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp cho thấy điều đó. Chuyện kinh doanh buôn bán của bạn đang lên như diều gặp gió, nhiều mối hàng tốt, lại có nhà tài trợ nên bạn không phải lo lắng gì nhiều.

Nhân duyên hôm nay cũng gõ cửa với những người độc thân, rất có thể bạn sẽ nhận được một cuộc hẹn hay lời mời ăn tối trong một không gian lãng mạn.





Tuổi Hợi

Tử vi thứ 5 ngày 19/12/2019 của 12 con giáp nói rằng, tuổi Hợi đang gặp hung cát đan xen nên công việc làm ăn không mấy hiệu quả. Đừng vội vàng, hấp tấp mà để quyết định điều gì trong hôm nay. Bản tính nôn nóng, thiếu kiên nhẫn rất dễ khiến bạn rơi vào hố sâu, khó lòng thoát ra.

Hãy tập trung hoàn thành hết công việc của mình theo cách tốt nhất.

Đường tình duyên của hai bạn có nhiều biến chuyển tốt đẹp, thi thoảng nhớ dành thời gian hẹn hò để tình cảm luôn vững bền bạn nhé!

Your browser does not support HTML5 video.

Tử vi hàng ngày THỨ 4 ngày 18-12-2019 của 12 con giáp về sự nghiệp, tình duyên, tài lộc - Tử vi 12 con giáp