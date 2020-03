Du học sinh lên mạng hỏi cách trốn cách ly bị cư dân mạng ném đá 'tơi tả'

Mới đây, bài viết của một nữ du học sinh Việt trở về từ Pháp khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể, ngày 19/3, một tài khoản Facebook là M.B. đã lên mạng hỏi làm thế nào để trốn cách ly tập trung.

Chủ nhân tài khoản này là một nữ du học sinh trở về từ Pháp. Nữ sinh này cho biết đã về nước và tự cách ly tại nhà được 12 ngày, không có dấu hiệu gì bất thường. Tuy nhiên, khi Pháp bùng nổ dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19), chính quyền địa phương yêu cầu M.B. phải đi cách ly tập trung. Vì vậy, cô lên mạng hỏi ý kiến mọi người cách để "trốn cách ly".

Ngay lập tức, bài viết của cô gái đã nhận được cơn mưa "gạch đá" của cộng đồng mạng. Rất nhiều người thẳng thắn bày tỏ quan điểm, chỉ trích cô gái khí không có ý thích bảo vệ Sức Khỏe bản thân và cộng đồng:

"Thật buồn với ý thức của các bạn trẻ. Bạn học rộng hiểu nhiều mà không biết sức khoẻ bình thường không có nghĩa bạn âm tính với virus. Loại virus này có thời gian ủ bệnh khá lâu và bạn có thể lây lan cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Cách ly là bạn được chăm sóc, theo dõi và đảm bảo sức khoẻ vậy mà lại muốn trốn"; "Không hiểu các bạn du học sinh đang nghĩ gì? Cả đất nước đang căng mình chống dịch, bạn đã lớn mà suy nghĩ không bằng đứa trẻ";...

Sau khi bị cộng đồng mạng lên án gay gắt, nữ du học sinh đã xoá bài viết trên trang cá nhân và để chế độ hạn chế. Tuy nhiên bài viết đã được chụp ảnh màn hình và chia sẻ trên các hội nhóm, thu hút hàng nghìn lượt bình luận.

Trước đó, một nữ du học sinh trở về từ Mỹ cũng khiến cộng đồng mạng bức xúc khi lên mạng xã hội đăng bài chê bai cơ sở vật chất của khi cách ly.



Dù vừa mới dọn vào khu cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cô gái này đã than thở rằng hoàn toàn khác với những review trên mạng, "kinh khủng khiếp thật sự", "không dám đụng vào bất cứ cái gì"...

Từ 0 giờ ngày 21/3/2020, tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung.

Trong bối cảnh tình hình diễn biến đại dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, nhiều người Việt sinh sống tại nước ngoài, trong đó có du học sinh đã trở về nước. Các trường hợp trở về từ vùng dịch sẽ được đề nghị cách ly để theo dõi sức khỏe và ngăn ngừa nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Nhiều khách sạn resort, ký túc xá, khu doanh trại đã được huy động là làm khu cách ly tập trung cho người từ nước ngoài. Đặc biệt, hàng nghìn sinh viên tại các khu nhà ở sinh viên, hay khu ký túc xá các trường cao đẳng, đại học phải di dời, chuyển đồ ra ngoài để nhường chỗ làm khu cách ly.

Tuy nhiên, có một số thực tế đáng buồn là bên cạnh những trường hợp chấp nhận và tự giác tuân thủ đúng quy định khi cách ly thì cũng có không ít người như trường hợp của những du học sinh trên, khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Kiều Đỗ (t/h)