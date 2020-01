Du học sinh người Việt trở về từ Vũ Hán không nhiễm virus corona

Du học sinh người Việt trở về từ Vũ Hán được đưa vào viện tối 22/1 do nghi ngờ nhiễm virus corona, tuy nhiên đến nay cô đã được ra viện.

Ngagy 30/1, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, TS.BS Nguyễn Trung Cấp cho biết du học sinh người Việt trở về từ Vũ Hán đã được ra viện, kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Trước đó, nữ sinh 20 tuổi (trú Hà Đông, Hà Nội) được đưa vào viện từ tối 22/1 do nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Cô là du học sinh tại TP. Vũ Hán, Trung Quốc - nơi bùng phát dịch bệnh do virus nCoV.

Nữ sinh nhập viện sau 4 ngày sốt không rõ nguyên nhân, đau họng, ho khan; kiểm tra cúm A, B, sốt xuất huyết đều cho kết quả âm tính, sau đó đã được cách ly, xét nghiệm virus corona. Bác sĩ Cấp cho biết tất cả các trường hợp từ nước ngoài trở về Việt Nam, đặc biệt là ở vùng có dịch, có biểu hiện sốt, ho,... đều được cách ly để theo dõi; nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ được đưa ra ngoài.

Tính đến thời điểm hiện tại, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết có 3 ca nhiễm virus corona là người Việt Nam, đều trở về từ TP. Vũ Hán. Trong đó, 1 người ở Thanh Hóa đang điều trị tại bệnh viện địa phương, 2 người khác ở khu vực Đông Anh ( Hà Nội ), hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tất cả những người từng tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh đều đang được theo dõi, cách ly.

Những người dương tính với virus corona hoặc nghi ngờ nhiễm virus đều đã được cách ly để

theo dõi, điều trị

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tại Việt Nam còn 65 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi được xét nghiệm loại trừ; 32 trường hợp nghi ngờ được cách ly theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm; 43 trường hợp Sức Khỏe bình thường, không có biểu hiện bệnh nhưng vẫn được cách ly theo dõi do từng tiếp xúc với người nghi ngờ bị nhiễm virus corona.

Trên thế giới hiện có 7819 ca mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Trong đó, tại Trung Quốc có 7714 người nhiễm virus, tổng số người tử vong là 170 người.

