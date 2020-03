Ngày 12/3, theo Tiền Phong, lực lượng chức năng huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã đưa 3 người là du khách Nga từ xã đảo Hòn Tre về đất liền an toàn để bàn giao cho Sở Ngoại vụ Kiên Giang. Đây là nhóm du khách Nga gặp nạn khi dùng phương tiện tự chế đi thăm đảo Hòn Tre vào ngày 11/3 trước đó.

Phương tiện tự chế của nhóm du khách Nga

Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa đêm ngày 11/3, ông Bùi Văn Mực trú tổ 3, ấp 3, xã đảo Hòn Tre bất ngờ phát hiện nhóm du khách gặp nạn trên biển và đã cứu giúp. Theo lực lượng chức năng huyện Kiên Hải, nhóm du khách trên đã sử dụng phương tiện bơm hơi tự chế để đi vòng quanh các đảo. Tuy nhiên, trên đường di chuyển thăm thú thì động cơ bị hỏng, nhóm du khách trôi dạt lênh đênh trên biển và may mắn được người dân phát hiện, đưa vào bờ an toàn.

Bước đầu làm việc, 3 du khách Nga không hợp tác khai báo mà chỉ xuất trình giấy kiểm tra Sức Khỏe tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM . Ba du khách trên là ông Sergei Rusborisov, SN 1967; anh Nicolai Russgrigorev, SN 1985 và chị Anna Ruskosolapova, SN 1993, đều quốc tịch Nga. Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải đã đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe nhóm du khách và rất may cả 3 đều ổn định, theo Vietnamplus.

3 du khách Nga được đưa vào đất liền.

Cơ quan chức năng bước đầu vận động nhóm du khách về đất liền bằng tàu do Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 xã Hòn Tre bố trí nhưng nhóm du khách từ chối, muốn sửa chữa bè hơi tự chế để tiếp tục hoạt động thăm thú, du lịch. Tuy nhiên, đến sáng ngày 12/3, chị Anna đã hợp tác khai báo thông tin, khai báo y tế; đến trưa cùng ngày thì nhóm du khách đồng ý theo tàu do Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 xã Hòn Tre bố trí về đất liền.

