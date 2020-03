Du khách người Đức tử vong trong khách sạn Đà Lạt, nghi do đột tử

Chiều ngày 2/3, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn đường Phan Bội Châu (TP. Đà Lạt ) phát hiện một du khách tử vong vào trưa cùng ngày.



Theo thông tin ban đầu, danh tính du khách là ông Alexander Deutsch (56 tuổi, quốc tịch Đức). Du khách này nhập cảnh vào Việt Nam đúng 1 tháng trước, quá thời gian ủ bệnh COVID-19 nên loại trừ khả năng du khách tử vong là do liên quan đến dịch.



Báo Tiền Phong thông tin, ông Alexander Deutsch đã lưu trú tại một khách sạn tư nhân trên đường Phan Bội Châu nhiều ngày nay. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm phần ngoài tử thi, bước đầu nhận định nam du khách người Đức tử vong không bị tác động ngoại lực, nhiều khả năng là do bệnh lý.



Theo báo Thanh Niên, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cái chết của ông Alexander Deutsch đến lãnh sự quán Đức tại TP.HCM để cùng phối hợp lo chuyện hậu sự.

Ông Alexander Deutsch đã lưu trú tại một khách sạn tư nhân trên đường Phan Bội Châu nhiều ngày nay.



Được biết, sau khi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của nam du khách người Đức đã được chuyển về Trung tâm Pháp y TP.HCM để các cơ quan chức năng liên quan của hai nước Việt Nam và Đức tiếp tục giải quyết vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nữ du khách đến Đà Nẵng vào lúc 20h30 ngày 23/1, sau đó lưu trú tại một khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Trước đó, người này hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có biểu hiện ho hay sốt.

Tuy nhiên, đến tối 24/1, do cảm thấy mệt nên bà Li Yan về khách sạn nghỉ sớm, sáng 25/1 được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê.

Đại diện Bệnh viện cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn, da niêm mạc tím tái, mạch, huyết áp không đo được và phổi không thông khí. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân tử vong ngoại viện nghi do nhồi máu cơ tim.

Your browser does not support HTML5 video.

Điểm du lịch đầu tiên phát khẩu trang miễn phí.