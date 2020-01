Du khách nước ngoài tử vong thương tâm sau khi va chạm ô tô tải

Theo tin tức giao thông mới nhất ngày 19/1, tờ Zing.vn thông tin, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 19/1 trên đường trên đường Lê Văn Khương, đoạn qua phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM.



Hiện trường vụ tai nạn.



Thời điểm xảy ra vụ tai nạn , ô tô tải biển kiểm soát tỉnh Bình Dương đang lưu thông trên đường Lê Văn Khương theo hướng huyện Hóc Môn đi về cầu vượt Tân Thới Hiệp.

Khi vừa qua khỏi cầu Dừa thì bất ngờ ô tô tải va chạm với một chiếc xe máy chạy theo hướng ngược chiều. Người lái xe máy là người ngoại quốc, khoảng 40 tuổi đã tử vong tại chỗ sau vụ tai nạn.



Được biết, nạn nhân là một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ. Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên tuyến đường Lê Văn Khương ùn tắc theo cả hai hướng một lúc khá lâu.



Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hiệp Thành cho biết đang phối hợp Công an quận 12 xử lý cũng như làm rõ nguyên nhân tai nạn.



Cũng trong sáng hôm nay, vào khoảng 0h30 tại đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một (TP. HCM) cũng xảy ra trường hợp nam thanh niên tử vong tại chỗ sau khi lao lên vỉa hè.

Được biết, thời điểm đó nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 60B5-539.96 lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, khi đến đoạn thuộc khu phố 3, phường Phú Thọ thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trúng gốc cây khiến nạn nhân ngã văng ra khỏi xe, chết tại chỗ. Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Thùy Nguyễn (t/h)