Du khách phải chép phạt 'xin lỗi' bằng tay 500 lần vì vi phạm lệnh phong tỏa

Ngày 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu 1,3 tỷ dân nước này bắt buộc phải ở nhà để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 - nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19.

Theo như lệnh phong tỏa, người Ấn Độ và những người nước ngoài ở đây phải ở yên trong nhà, chỉ được ra ngoài mua thực phẩm và thuốc men.

Tuy nhiên, mới đây 10 du khách ở Ấn Độ đã bị cảnh sát địa phương bắt viết tay "xin lỗi" 500 lần do vi phạm lệnh phong tỏa. Được biết, những khách du lịch nói trên bao gồm những người đến từ Israel, Mexico, Australia và Áo. Những người này bị cảnh sát địa phương bắt gặp khi đang đi dạo tại Rishikesh, nơi mà ban nhạc Beatles từng tới thăm vào năm 1968.

Theo cảnh sát địa phương Vinod Sharma, do vi phạm lệnh phong tỏa nên nhóm du khách bị bắt viết phạt "Tôi không tuân thủ lệnh phong tỏa và tôi xin lỗi", mỗi người 500 lần.

Ông Vinod Sharma cũng cho biết, hiện có khoảng hơn 700 du khách nước ngoài từ Mỹ, Australia, Mexico và Israel đang ở trong khu vực đã vi phạm lệnh phong tỏa. Do đó, ông muốn áp dụng hình phạt kỳ lạ này để "dạy" cho họ một bài học đáng nhớ.

Bên cạnh đó, cảnh sát Ấn Độ cũng yêu cầu các khách sạn trong khu vực phong tỏa chỉ cho khách ra ngoài nếu có người bản địa đi cùng. Những khách sạn không tuân thủ sẽ có thể bị kiện.

Từ khi lệnh phong tỏa được áp dụng, cảnh sát Ấn Độ đã có nhiều cách thức khác thường để ngăn chặn người dân ra đường cũng như xử lý người vi phạm. Ở một số nơi, cảnh sát còn phạt người vi phạm bằng cách dùng roi đánh hoặc bắt họ ngồi xổm hay nhảy giống con ếch.

Mới ngày 12/4, 9 người đã bị bắt giữ do vi phạm lệnh phong tỏa và chặt đứt tay một cảnh sát ở bang Punjab phía bắc. Được biết, khi cảnh sát gọi dừng xe, nhóm này đã không tuân thủ, thậm chí còn nhấn ga để đâm vào thanh chắn. Khi xô xát với cảnh sát, một người trong nhóm đã rút kiếm chém đứt tay một cảnh sát, 6 cảnh sát khác cũng bị thương.

Lệnh phong tỏa ở Ấn Độ dự kiến kết thúc ngày 14/4, tuy nhiên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến kéo dài thêm hai tuần nữa.



