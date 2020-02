Bài viết về việc một nữ du khách Thái Lan bị hành hung tại Đà Lạt

Mới đây, trên Facebook bất ngờ xuất hiện bài đăng của người được cho là du khách Thái Lan "tố" bị hành hung vì tranh nhau chỗ sống ảo ở Đà Lạt. Theo Tiền Phong, du khách bị hành hung tên P (29 tuổ) đã viết:"...Khi bị hắt nước vào mặt, chúng tôi đã bỏ đi để không xảy ra vấn đề gì với người phụ nữ này. Nhưng một người bạn của người đó đã xô vào chúng tôi. Một người đàn ông khác nhặt một thanh gỗ lên như sẽ đánh chúng tôi. Có 3-4 bảo vệ đến can ngăn. Khoảng hơn 1 giờ sau, cảnh sát đến, chúng tôi ngồi nói chuyện trong văn phòng. Chúng tôi yêu cầu công lý. Lẽ ra người phụ nữ áo cam và bạn trai cô ấy phải xin lỗi chúng tôi nhưng người này không xin lỗi..."

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 11/2 vừa qua, nhóm du khách Thái Lan này đang xếp hàng, chờ đến lượt chụp ảnh tại khu vực hồ Vô Cực trong khu du lịch Đường hầm điêu khắc đất sét của Công ty CP Sao Đà Lạt (trong thắng cảnh hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Lúc này, một cặp đôi người Việt (1 nam, 1 nữ) bất ngờ chen vào, đòi chụp hình trước. Do bực tức, một người trong đoàn du lịch Thái Lan đã lên tiếng phản đối, sau đó hai bên xảy ra cự cãi. Lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng phát hiện sự việc, lập tức có mặt để giảng hòa và yêu cầu hai du khách người Việt lên bờ trước.

Một người hung hăng cầm khúc gỗ

Sự việc tưởng như đã kết thúc êm đẹp, nhưng một lúc sau, khi đoàn khách du lịch Thái trở lại bờ thì nữ du khách người Việt trước đó bất ngờ lao tới tấn công, giật tóc, liên tục đánh một cô gái trong đoàn du khách này. Theo đoạn clip ghi lại sự việc, còn một người khác cầm sẵn thanh gỗ trên tay, sẵn sàng ăn thua, liên tục nói:"Không phải, nó khi dễ mình".

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, mọi người đều bức xúc với hành vi vô văn hóa của hai vị khách người Việt kia. Được biết, bảo vệ khu du lịch đã can ngăn và mời Công an Phường 4, TP. Đà Lạt tới giải quyết. Người phụ nữ Việt hành hung du khách nước ngoài tên là N.T.T. (42 tuổi, trú quận Bình Thạnh - TPHCM). Trong bản tường trình, bà T. thừa nhận:"… quá trình xô xát, người phụ nữ Thái bị trầy mũi và gãy kính mát, còn tôi không bị thiệt hại gì”. Hai bên đã viết giấy thỏa thuận tự giải quyết, không yêu cầu công an xử lý rồi ra về.