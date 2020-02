Hà Nội: Dự kiến cho học sinh tới trường vào ngày 17/2, nhiều trường tiểu học gấp rút phòng dịch

Trước đó, vào ngày 7/2, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định cho phép học sinh các cấp tiểu học, trung học, phổ thông,... nghỉ thêm một tuần đến hết ngày 16/2 để đề phòng dịch bệnh do virus corona gây ra (có tên mới là Covid-19). Đến chiều tối ngày 12/2, UBND TP đã quyết định họp triển khai công tác khử khuẩn các trường học trên địa bàn thành phố để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường. Theo Phó chủ tịch UBND TP, ông Ngô Văn Quý, nếu tình hình dịch không diễn biến xấu đi, dự kiến các trường ở Hà Nội sẽ cho học sinh đi học bình thường vào thứ Hai tuần tới, tức ngày 17/2/2020. Nhiều tỉnh thành khác như TP. HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa,... cũng đã công bố thời gian đi học lại của các em học sinh.

Trường TH Lê Văn Tám đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay cho học sinh

Trường TH Đồng Nhân cho biết các giáo viên của trường đều đặn 2 ngày/ lần tới vệ sinh sạch sẽ

Trường TH Đồng Nhân (Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết trong thời gian nghỉ vì Covid-19 vừa qua, giáo viên trong trường vẫn đều đặn 2 ngày/lần tới trường để vệ sinh trường học. Các giáo viên sẽ tập trung lau dọn phòng học, lau kĩ tay nắm cửa, tay vịn cầu thang,... để đảm bảo môi trường học tập an toàn, sạch sẽ. Đồng thời, trường sẽ tiếp tục lắng nghe chỉ đạo từ Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND TP để chuẩn bị cho việc dự kiến để học sinh đi học trở lại.

Các trường sẽ triển khai phun khử trùng lần 3 theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội

Trước đó, trong buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi do virus Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung chia sẻ rằng toàn thành phố đã chuẩn bị tinh thần và phương án cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Ông Chung cũng cho biết: "Tôi yêu cầu các quận, huyện triển khai phun khử trùng lần thứ ba, thực hiện trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật tuần này tại tất cả các trường học. Trước mắt tất cả các trường phải chuẩn bị sẵn bình rửa tay khô để ở ngay cửa lớp học, vì trong phòng bệnh tốt nhất là rửa tay sạch sẽ, nhất là với những trường bán trú, trước và sau bữa ăn càng phải rửa tay sạch sẽ."

Về việc dự kiến cho học sinh trở lại trường học sau 2 tuần nghỉ vì lo ngại Covid-19, nhiều phụ huynh vẫn tỏ ra e ngại. Trả lời PV, chị N. (Hà Đông) cho hay nếu sang tuần học sinh được đi học trở lại thì chị vẫn sẽ cho con ở nhà. Dù biết công tác chuẩn bị vệ sinh, khử trùng được tiến hành rất chỉn chu và gắt gao, chị N. vẫn cảm thấy e ngại khi cho con đi học trở lại. Còn chị C. (Cầu Giấy) có con nhỏ đang học mẫu giáo, cho hay từ khi ở Hà Nội có nhiều ca nghi nhiễm virus Covid-19, chị đã cho con nghỉ học, đưa về quê nhờ người thân chăm sóc. Chị C. nói:"Giờ chắc vẫn phải gửi con ở quê cho qua đợt cao điểm dịch này. Nếu đón lên mà trường chưa mở lại thì cũng không có ai trông, mà nếu có đi học lại thì mình cũng vẫn lo, không dám cho con đi". Chị L. (Linh Đàm) cũng cho biết sẽ cho con mình nghỉ thêm tuần nữa để đảm bảo an toàn.