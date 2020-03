Dự kiến giá xăng giảm xuống còn 16.000 đồng/ lít vào ngày mai 16/3

Theo Zing , dữ liệu từ Bộ Công thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đang giảm mạnh trong 15 ngày qua.

Từ ngày 2/3 - 6/3, giá xăng RON 92 duy trì ở ngưỡng 54,8 - 56,8 USD/thùng. Tuy nhiên, đến ngày 9/3, giá xăng RON 92 giảm tới 12 USD/thùng, xuống còn 42,65 USD/thùng và đến ngày 13/3, giá xăng RON 92 chỉ còn ở mức 48,75 USD/thùng, giảm hơn 13 USD/thùng.

Bên cạnh đó, diá xăng RON 95 trung bình 15 ngày qua cũng giảm còn 50,4 USD/thùng, giảm tới 13,7 USD/thùng so với kỳ tính giá ngày 29/2.

Với mức giảm này, xăng RON 95 có cơ hội giảm tới 2.500-2.600 đồng/lít, chỉ còn hơn 16.000 đồng/lít. Các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa... cũng sẽ có mức giảm tương đối mạnh.

Theo chu kỳ điều chỉnh giá 15 ngày, giá xăng dầu sẽ được diều chỉnh vào ngày 15/3, tuy nhiên do rơi vào ngày nghỉ nên việc công bố sẽ được thực hiện vào ngày mai. Dự kiến, giá xăng dầu sẽ giảm mạnh, tới mức thấp nhất là 2.000 đồng/ lít. Tất nhiên, mức giảm giá xăng dầu còn tùy thuộc vào việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2019 vẫn còn hơn 2.700 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên điều chỉnh giá ngày 29/2, giá xăng giảm 157-253 đồng, còn dầu hỏa và diesel đã hạ 278-390 đồng, dầu madut lại tăng 102 đồng. Sau khi điều chỉnh, mỗi lít xăng E5 RON 92 có giá là 18.34 đồng, xăng RON 95 là 19.127 đồng, dầu diesel 14.785 đồng, dầu hoả là 13.676 đồng và madut tối đa 11.754 đồng.

L ãnh đạo của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP.HCM cho biết giá xăng thế giới đang giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vị này dự báo giá xăng trong nước sẽ thay đổi theo xu hướng giá của thị trường xăng thế giới.

Chi Nguyễn (t/h)