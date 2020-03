Dự kiến ngày mai bệnh nhân số 18 nhiễm COVID-19 sẽ được ra viện

Theo tin từ VTV , bệnh nhân N.V.T. (27 tuổi, quê Thái Bình) – bệnh nhân số 18 tại Việt Nam nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh. Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình , mẫu bệnh phẩm kiểm tra lần thứ 3 của bệnh nhân T. (ngày 13/3) đã cho kết quả âm tính sau gần 1 tuần điều trị.

Đến ngày 16/3, bệnh nhân T. được lấy mẫu lần thứ 4 xét nghiệm và cũng cho kết quả âm tính. Hiện tại Sức Khỏe của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Dự kiến, bệnh nhân số 18 sẽ được xuất viện vào ngày mai (19/3).

Nam bệnh nhân trong phòng áp lực âm

Theo điều tra dịch tễ trước đó, bệnh nhân T. là ca nhiễm thứ 18 ở Việt Nam. Bệnh nhân này về từ Daegu (vùng tâm dịch của Hàn Quốc) và được phát hiện mắc bệnh ngay sau khi trở về Việt Nam ngày 43. T. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

T. là bệnh nhân thứ 3 có kết quả âm tính trong 37 bệnh nhân lô số 2, tức là những bệnh nhân được ghi nhận từ ngày 6/3 đến nay. Trước đó, đã có 2 bệnh nhân Anh được điều trị ở Đà Nẵng cho kết quả âm tính lần 1, 16 bệnh nhân trong lô số 1 đã được ra viện vào ngày 26/2.

Liên quan đến diễn biến COVID-19 ngày 18/3, mới đây, Bộ Y tế thông tin, 17 người ở TP Hồ Chí Minh tiếp xúc với bệnh nhân số 65 đã có kết quả âm tính.

Cụ thể, lúc 18h ngày 18/3, theo kết quả chính thức từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, 17 trường hợp đều âm tính. Riêng bệnh nhân nhiễm COVId-19 số 65 đã được chuyển về bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị. Hiện sức khỏe của bệnh nhân này đã ổn định.

Bệnh nhân số 18 được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng, trong cuộc họp phòng chống dịch ngày 18/3, đại diện Bộ Giao thông vận tải khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài nên cân nhắc kỹ lưỡng việc trở về nước. Do tình hình di chuyển bằng đường hang không giữa các nước hiện nay rất khó khăn. Nhiều nước đã siết chặt việc nhập cảnh; có thể đưa ra quyết định đơn phương về việc dừng, thay đổi chuyến bay.

Chuyên gia y tế cũng cho rằng, việc di chuyển ở sân bay, trên máy bay, khả năng lây nhiễm cao nên người dân cần thận trọng khi di chuyển. Do đó, Bộ Y tế và Bộ GTVT thống nhất, ngành hang không Việt Nam phải đảm bảo an toàn theo hướng dẫn, khuyến cáo.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhiều nước đặt mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam

Nga Đỗ (t/h)