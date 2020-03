Du lịch Cần Thơ đang... rơi tự do vì Covid-19

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ để tìm hiểu những khó khăn mà ngành du lịch Cần Thơ đang gặp phải cũng như hướng đi mới cho ngành du lịch Cần Thơ trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Ông Nguyễn Khánh Tùng – Giám đốc Sở VH – TT & DL - TP Cần Thơ



Phóng viên: Không chỉ riêng Cần Thơ, nhiều địa phương khác trong cả nước ngành du lịch gần như... “đứng hình”! Xin ông cho biết tình hình hiện nay ở thành phố Cần Thơ có quá bi quan như vậy không?

Ông Nguyễn Khánh Tùng: Đầu tháng 3/2020, thấy tình hình chống dịch Covid-19 VN rất khả quan, chỉ có 16 trường hợp phát hiện bệnh và đã chữa khỏi chúng tôi hy vọng rất nhiều. Thế nhưng, chỉ trong vòng nửa tháng, mọi việc đã đảo ngược. Thậm chí, hiện nay chúng ta đang vào giữa đỉnh dịch nên mọi hoạt động du lịch gần như tê liệt. Cụ thể, tổng lượt khách đến từ đầu năm là 1.367.395 lượt, giảm 47,6% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ tổng số khách lưu trú từ đầu năm 415.795 lượt, giảm 40,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng số khách quốc tế lưu trú từ đầu năm 71.570 lượt, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số khách nội địa lưu trú từ đầu năm 344.225 lượt, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động lữ hành gồm: Khách lữ hành nội địa từ đầu năm 17.480 lượt, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019. Lữ hành quốc tế đón vào từ đầu năm là 4.750 lượt, giảm 45,1% so với cùng kỳ năm 2019. Đưa tổng số khách đi nước ngoài từ đầu năm lên 2.600 lượt, giảm 49% với cùng kỳ năm 2019. Chính vì vậy, tổng thu từ du lịch trong quý 1/2020 chỉ còn 751 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019.



Tại các cơ sở lưu trú, doanh thu dịch vụ (khách sạn, hồ bơi, cafe, karaoke…) giảm từ 30-50% lượng khách; lữ hành doanh thu giảm khoảng 50-60%, dự kiến tháng 3 giảm 70-80%; khu, điểm du lịch lớn: Mỹ Khánh, Vàm Xáng, Bảo Gia trang viên, cồn Sơn, Lung Cột Cầu... lượng khách giảm chỉ bằng 30-50% so với cùng kỳ năm 2019. Chẳng hạn như Làng du lịch Mỹ Khánh hiện chỉ đón trung bình 100 - 200 khách/ngày (năm 2019 đón 1.000 khách/ngày), cồn Sơn lượng khách giảm đến 80%...

Phóng viên: Du lịch đang chịu thiệt thòi vì dịch Covid-19 song cũng là ngành đứng “đầu sóng ngọn gió” chịu ảnh hưởng của đại dịch này. Trong tình hình khó khăn đó, ngành du lịch sẽ “thoát hiểm” bằng cách nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Khánh Tùng: Cho dù đang...rơi tự do nhưng chúng tôi quyết tâm khắc phục bằng nhiều cách. Một mặt, ngành du lịch xác định đứng ở đầu sóng nên liên tục chỉ đạo các ban ngành trực thuộc và những khu du lịch, hàng quán, khách sạn, karaoke...nghiêm ngặt thực hiện các biện pháp chống dịch của Bộ Y tế, của UBND thành phố.

Mặt khác, ngành du lịch phải tự cứu mình bằng cách phối hợp với các doanh nghiệp du lịch (lữ hành, khách sạn, vận chuyển, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí …), xây dựng các gói kích cầu du lịch để thu hút khách du lịch, các chương trình giảm giá dịch vụ, xây dựng các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút du khách. Phối hợp các Sở, ngành có liên quan, xây dựng mẫu đăng ký kích cầu du lịch, gửi đến các doanh nghiệp du lịch: cơ sở lưu trú, lữ hành, điểm, khu du lịch và các doanh nghiệp có liên quan: vận tải khách du lịch, mua sắm, chăm sóc Sức Khỏe … Cụ thể, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, tùy theo tình hình, điều kiện của đơn vị, đăng ký các gói kích cầu du lịch: giảm giá dịch vụ, chương trình khuyến mãi, các ưu đãi khác…



Phóng viên: Vấn đề an toàn luôn là yêu cầu của khách du lịch. Trong thời điểm nguy cơ lây nhiễm Sar Covid-19 hiện nay, ngành du lịch TP Cần Thơ làm gì để khách du lịch yên tâm đến và đi, thưa ông?

Ông Nguyễn Khánh Tùng: Để ứng phó dịch bệnh : Để ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona (COVID-19) gây ra, chúng tôi đang xây dựng các sản phẩm du lịch an toàn; Xây dựng các gói kích cầu du lịch. Bên cạnh đó, Sở VHTTDL sẽ phối hợp với các ngành nắm bắt tình hình cụ thể, nếu dịch bệnh kéo dài sẽ có phương án quảng bá xúc tiến, kích cầu du lịch và truyền thông phù hợp. Tham mưu tổ chức các hoạt động, các sự kiện, lễ hội cấp quốc gia và quốc tế, nhằm thu hút khách du lịch đến thành phố.

Ngoài ra, với chức năng của mình, chúng tôi sẽ tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch từ thành phố đến quận, huyện; Phối hợp các quận, huyện xây dựng các sản phẩm đặc thù gắn với khai thác hiệu quả các công trình văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố; Xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là các tuyến du lịch đường sông.

Khi tình hình sáng sủa, ngành du lịch sẽ triển khai chương trình du lịch Cần Thơ (City tour) gắn với ẩm thực đặc trưng của thành phố Cần Thơ. Xúc tiến mời doanh nghiệp tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Cần Thơ trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2020.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông cuộc chia sẻ này./