Dù lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng vẫn lọt top 7 điểm đến hàng đầu thế giới

Trong thời gian gần đây, người dân khắp nơi trên thế giới không khỏi lo lắng khi dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra có diễn biến phức tạp. Mỗi ngày lại có thêm hàng trăm ca dương tính với COVID-19 ở khắp nơi thế giới, nhiều tỉnh, thành phố đã phải phong tỏa, cách ly để ngăn ngừa lây lan. Do đó, trong những ngày này người dân chủ yếu ở nhà, tránh đi lại và đặc biệt là nhu cầu du lịch giảm mạnh. Ngay cả Việt Nam, dù hiện tại các y bác sĩ đã chữa khỏi thành công toàn bộ 16 ca dương tính với virus thì du khách vẫn tỏ ra lo lắng và hạn chế các hoạt động tham quan, du lịch

Dù vậy, trong cuộc khảo sát mới nhất của trang đánh giá du lịch uy tín TripAdvisor, Đà Nẵng - Việt Nam vẫn tự hào lọt top 7 điểm đến hàng đầu thế giới của TripAdvisor 2020. Đây là một hạng mục nằm trong hệ thống giải thưởng "Travellers’ Choice – Best of the Best 2020". Theo thông tin của TripAdvisor, những địa điểm lọt top đều là những nơi mà du khách trên toàn thế giới rất yêu thích, chứng kiến mức tăng lớn nhất về đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong năm vừa qua.

Trang web này cũng dành nhiều lời khen có cánh cho địa danh này. Theo đó, trang này viết:"Đà Nẵng rất thoải mái và thân thiện. Chuyến tham quan ẩm thực là cách tốt nhất để trải nghiệm hương vị địa phương theo đúng nghĩa đen. Sau khi bạn đã no căng với món mì mặn và những món ăn đường phố ngon lành, hãy dạo chơi để tiêu hoá thức ăn bằng cách khám phá các hang động đá vôi và hang động Phật giáo của Ngũ Hành Sơn."

Đây không phải là lần đầu tiên Đà Nẵng vinh dự được lọt top các điểm đến đáng nhớ, thu hút khách du lịch trên thế giới. Trước đó vào năm 2019, The New York Times đã công bố danh sách 52 địa điểm hot nhất năm, và Đà Nẵng đã vượt mặt nhiều "đối thủ" đáng gờm khác để dừng chân ở vị trí thứ 15. Tháng 6.2019 năm ngoái, Forbes cũng đưa Đà Nẵng vào danh sách "Những thành phố đẹp và có mức chi tiêu hợp lý nhất cho người nước ngoài".

Vào đầu năm nay, theo thống kê từ Google Hotel search Data, Đà Nẵng đã vượt mặt nhiều "đối thủ" đáng gờm như Tokyo, Bangkok, Seoul,... để vươn lên chiếm vị trí số 1 trong top 10 danh sách các điểm đến toàn cầu năm 2020. Đà Nẵng đã ngoạn mục vượt qua các thành phố nổi tiếng khác trên thế giới, thường đứng top trong các bảng xếp hạng du lịch, là điểm nóng được nhiều khách du lịch lui tới như Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) để vươn lên vị trí đầu bảng. Trong những năm gần đây, Đà Nẵng liên tục có nhiều cải thiện đáng chú ý về môi trường du lịch, góp phần đưa ngành công nghiệp không khói lên tầm cao mới.

Porto, Bồ Đào Nha

Trong BXH của TripAdvisor, những điểm đến du lịch tốt nhất thế giới còn có: Kochi (Cochin), Ấn Độ; Luzon, Philippines; Porto, Bồ Đào Nha; Porto Seguro, Brazil; Gramado, Brazil và Lombok, West Nusa Tenggara.

