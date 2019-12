Mặc kín như bưng nhưng chân tay lạnh ngắt, rất có thể bạn đã mắc những bệnh nguy hiểm này

Với nhiều người, mùa đông thực sự là nỗi ám ảnh vì dù đã mặc bao nhiêu lớp áo cơ thể vẫn cảm thấy lạnh giá. Đặc biệt, với nhiều người mắc chứng chân tay lạnh buốt khiến họ cảm thấy khó chịu và bất tiện. Có nhiều nguyên nhân khiến chân tay lạnh ngắt, rất có thể là do một số căn bệnh sau.



Bệnh tiểu đường



Người mắc bệnh Người mắc bệnh tiểu đường có lượng đường trong máu cao dẫn đến hẹp động mạch, làm giảm lượng máu cung cấp cho mô. Ở một số người, không kiểm soát đường huyết cao trong thời gian dài có thể dẫn đến biến chứng viêm dây thần kinh ngoại biên, gây tổn thương các dây thần kinh chịu trách nhiệm về cảm giác.

Biến chứng này ảnh hưởng chủ yếu tới bàn chân, cẳng chân, bàn tay, cánh tay khiến người bệnh không cảm nhận được nhiệt độ từ bên ngoài tác động, khiến chân tay lạnh ngắt hoặc có khi bị bỏng cũng không hay biết.



Bệnh tự miễn



Hội chứng Raynaud hay Lupus ban đỏ là những bệnh tự miễn tấn công các mô trong cơ thể. Các bệnh xơ cứng bì hình thành sẹo trên da và mô liên kết; Hội chứng Raynaud hay Lupus ban đỏ là những bệnh tự miễn tấn công các mô trong cơ thể. Các bệnh xơ cứng bì hình thành sẹo trên da và mô liên kết; viêm khớp dạng thấp và một số bệnh tự miễn khác đều có thể dẫn đến hội chứng Raynaud. Bệnh gây co thắt động mạch, ảnh hưởng tới quá trình lưu thông máu, khiến người bệnh luôn cảm thấy lạnh, chân tay tím ngắt. Hội chứng Raynaud có thể gây bệnh thứ phát là phong thấp.



Suy tuyến giáp



Tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ cơ thể. Các hormone tuyến giáp giúp điều chỉnh sự trao đổi chất và nhiệt độ trong cơ thể, một khi tuyến giáp bị suy giảm hoạt động, khiến quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại. Khi đó gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, táo bón, tăng cân và cảm giác lạnh các đầu chi. Bệnh suy tuyến giáp khá phổ biến ở phụ nữ và người trên 50 tuổi.



Thiếu máu



Thiếu máu là khi cơ thể không sản xuất đủ các tế bào hồng cầu hay lượng hemoglobin trong máu quá thấp. Thiếu máu gây nên thiếu oxy cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể và cũng là lý do khiến các chi bị lạnh. Thiếu máu có thể do thiếu sắt hoặc folate, hoặc do bệnh thận mạn tính. Trường hợp thiếu máu trung bình đến nặng có thể gây bàn tay, bàn chân lạnh. Thiếu máu có thể do một số bệnh lý viêm loét, xuất huyết tiêu hóa, ung thư và rối loại tiêu hóa (bệnh Celiac, bệnh Crohn).





Rối loạn tuần hoàn máu



Bên cạnh thiếu máu rối loạn tuần hoàn máu khiến máu chậm hoặc ít lưu thông đến các chi gây ra hiện tượng tay chân lạnh thường xuyên. Rối loạn tuần hoàn máu có thể do cơ thể ít vận động, ngồi một chỗ làm việc cả ngày khiến máu ít lưu thông đến các chi. Người hút nhiều thuốc lá, cholesterol máu cao, người có vấn đề về tim mạch cũng có thể làm giảm tuần hoàn máu tới các đầu chi dẫn đến bàn tay, bàn chân lạnh.



Huyết áp thấp



Hạ huyết áp hay huyết áp thấp có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như: mất máu, sử dụng một số loại thuốc và rối loạn nội tiết tố. Khi bị huyết áp giảm thấp, các mạch máu sẽ chuyển hướng ưu tiên cấp máu tới những cơ quan sống còn trong cơ thể. Do đó, bàn tay, bàn chân trở nên lạnh cóng hơn bình thường đi kèm một số triệu chứng như: hoa mắt, nhìn mờ, mệt mỏi, buồn nôn, yếu cơ...



Suy thận



Người bị suy thận thường có cảm giác ớn lạnh như bị gió thổi. Dù giữa mùa hè nhưng lúc nào người bệnh cũng cảm thấy chân tay lạnh buốt có khi lan tới đầu gối và khủy tay. Một số triệu chứng khác đi kèm như: tiểu đêm, tiểu nhiều hơn 8 lần vào ban ngày, đau ngang thắt lưng, nhức mỏi đầu gối, tinh thần mệt mỏi, mất ngủ…



Làm gì để cải thiện tình trạng chân tay lạnh



Ngâm chân: Cách nhanh nhất để làm ấm đôi chân là ngâm chúng với nước ấm từ 10 đến 15 phút. Khi ngâm chân, nhiệt độ của nước sẽ giúp cải thiện tình trạng lưu thông máu. Nên ngâm chân hàng ngày trước khi đi ngủ. Lưu ý, người bị tổn thương thần kinh ngoại biên do đái tháo đường không nên ngâm chân do mất cảm giác ở chi.



Đi tất và giày ấm: Mùa đông đến việc giữ ấm cho tay và chân vô cùng quan trọng. Ngay cả khi ở trong nhà, hãy luôn mang tất và dép lông, đeo tất thậm chí trải thảm trên sàn để tránh cho bàn chân bị lạnh.



Vận động nhiều hơn: Mùa đông lạnh giá khiến người ta lười lao động hơn, chính vì thế mà máu lưu thông cũng kém hơn. Đặc biệt với dân văn phòng đang ngồi một chỗ rất ngại vận động, thay đổi tư thế. Vì vậy, bác sĩ khuyên nên tăng cường đi bộ nhẹ nhàng trong không gian làm việc, giữa giờ nghỉ giải lao, sau bữa ăn để máu được lưu thông tốt tới bàn chân.



Dùng túi sưởi: Vào ban đêm, đôi chân hay đôi tay lạnh giá có thể khiến bạn mất ngủ. Một giải pháp có thể áp dụng là dùng túi sưởi. Túi sưởi rất tiện lợi, có thể dùng ở bất cứ đâu.



Bác sĩ khuyên rằng, Nếu tay chân lạnh buốt nhưng sờ vào da không cảm thấy lạnh, đây có thể là dấu hiệu tổn thương thần kinh. Nếu chân tay lạnh kèm theo các triệu chứng khác như mệt mỏi, giảm cân hoặc tăng cân, sốt, đau khớp, có vết loét trên ngón tay hoặc ngón chân lâu lành, thay đổi bất thường trên da như phát ban, da dày, thay đổi màu sắc thì cần thăm khám càng sớm càng tốt.

Phòng bệnh tay chân lạnh vào mùa đông. Video: VTC

Hà Ly (t/h)