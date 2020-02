Dù nhận nhiều lời khen, Harley Quinn `Birds of Prey` đạt doanh thu kém mong đợi

Dù nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình, tuy nhiên bộ phim về Harley Quinn "Birds of Prey" lại không mang về doanh thu như kỳ vọng dù đã đứng số 1 BXH doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.

Vào cuối tuần qua, bộ phim mới nhất về "cô dâu Hề" Harley Quinn - "Birds of Prey" đã chính thức được công chiếu. Bộ phim đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và khán giả, chẳng hạn như đạt 81% trên RottenTomatoes và 60 trên Metacritic. Tuy nhiên, doanh thu của bộ phim lại không như kỳ vọng dù đã vươn lên vị trí số 1 trên BXH doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.

Là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của Hollywood năm 2020, Birds of Prey đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Bộ phim theo chân nàng Harley Quinn đau đớn sau cuộc chia tay với Joker, phải đối mặt với kẻ thù Black Mask hung bạo. Birds of Prey cũng khiến nhiều khán giả nữ quan tâm khi được đánh giá là bộ phim siêu anh hùng nữ quyền với dàn diễn viên chính là các nhân vật nữ, với nhiều cảnh hành động táo bạo cho thấy các chị em không kém cạnh gì các nhân vật nam khác.

Hiện tại, Birds of Prey vẫn đang đứng đầu BXH doanh thu phòng vé tuần qua, với ước tính là 33,25 triệu USD. Con số này không đạt được kỳ vọng của nhà sản xuất là 45 triệu USD cho tuần công chiếu đầu tiên. Bộ phim cũng đã ra mắt tại 78 thị trường quốc tế, ước tính sẽ mang về 48 triệu USD. Đáng chú ý trong đó là Mexico với 4,6 triệu đô, tiếp theo là Nga (4 triệu), Anh (3,9 triệu), Brazil (2,8 triệu), Pháp (2,7 triệu đô), Úc (2,7 triệu đô la), Indonesia (2,4 triệu), Hàn Quốc (1,9 triệu), Đức (1,8 triệu), Đài Loan (1,5 triệu), Ý (1,4 triệu) và Tây Ban Nha (1,38 triệu)... Nhật Bản sẽ là nước cuối cùng công chiếu bộ phim vào ngày 20/3.

Dù nhận được cơn mưa lời khen, bộ phim vẫn không đủ hấp dẫn để đẩy các khán giả ra rạp xem phim. Các nhà sản xuất bộ phim hi vọng hiệu ứng truyền miệng và sự hâm mộ cuồng nhiệt của các fan bộ truyện sẽ giúp cho bộ phim có thể tồn tại trong BXH những tuần tới đây.

Your browser does not support HTML5 video.

Birds of Prey Trailer

Chi Nguyễn (t/h)