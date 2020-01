Dù ở bên Nhật nhưng mẹ trẻ vẫn 'chiều' chồng bằng những mâm cơm đậm chất Việt cực ngon

Mặc dù ở Nhật, nhưng vợ chồng em lại ít thích ăn cơm kiểu Nhật. Chỉ muốn ăn cơm kiểu Việt Nam mình thôi. Do đó, hầu như bữa cơm hàng ngày của vợ chồng em đều theo kiểu Việt Nam. Có hôm siêu thị bên này bán rau muống thì em vui như được mùa, bởi vì cả 2 vợ chồng đều không thích ăn rau bên này lắm. Chỉ thích các loại rau đặc trưng của quê mình như rau muống chẳng hạn".



Thịt ba chỉ nướng - Tôm Rim - rau sống - bắp cải xào cà chua - dưa góp.

Bò kho - mướp đắng nhồi thịt - dưa góp - lê.

Thịt kho tàu - tôm xào mồng tơi - cá trứng nướng - dưa góp - cam.

Thịt rang - đậu phụ sốt cà chua - súp lơ luộc - chuối.

Bắp bò luộc - sườn sụn chua ngọt - rau muống xào tỏi - canh trứng - hoa quả.

Ức gà nướng - sườn sụn chua ngọt - rau sống - kim chi - dứa.

Thịt bò xào măng tây - canh cá hồi - rau muống luộc - lê.

Tôm rim - thịt băm rim - rau muống luộc - nước rau muống.

Canh bò hầm kim chi - bắp bò luộc - khoai tây xào nấm.

Cá hồi áp chảo - tôm rim - canh cà bung.

Thịt kho tàu - giò lợn tự làm - canh củ - cam.

Bún nem.

Your browser does not support HTML5 video.