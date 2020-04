Dù rạn nứt tình cảm, Phillip Nguyễn vẫn tìm cách quan tâm bạn gái Linh Rin

Sau tin này, nhất cử nhất độc của cặp đôi đều được người hâm mộ chú ý. Gần đây, thấy cả hai cùng check in tập thể thao rèn luyện Sức Khỏe , nhiều người vui mừng cho rằng cả hai đã nối lại tình xưa sau vài ngày giận dỗi. Tuy nhiên, ngay sau đó Linh Rin đã đanh thép lên tiếng: "Không có mùa xuân đấy đâu!" như lời nhắn nhủ tới bạn trai.

Dù vậy, cư dân mạng đã tinh ý soi ra chi tiết chứng tỏ nam doanh nhân vẫn còn quan tâm bạn gái lắm. Cách đây ít ngày, bức ảnh duy nhất mà Linh Rin còn để lại trên Instagram chưa được Phillip nhấn like, vậy mà đến hôm nay đã thấy ngay tên của chàng tỷ phú trên phần tương tác.

Tình yêu nào cũng có lúc giận hờn cãi vã, nhiều người hâm mộ vẫn rất mong cả hai có thể ngồi lại nói chuyện với nhau và giải quyết mâu thuẫn, để không bỏ lỡ nhau giữa đời người vội vã này.

