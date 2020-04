Du thuyền Costa Atlantica thành ổ dịch di động thứ 2 ở Nhật Bản với 48 ca nhiễm chưa rõ nguồn lây

Theo Channel News Asia, ngày 23/4 giới chức Nagasaki, Nhật Bản xác nhận đã có ít nhất 48 ca mắc COVID-19 trên du thuyền Costa Atlantica (Italia) neo đậu tại cảng Nagasaki (Nhật Bản).

Tàu Costa Atlantica trở thành “ổ dịch di động” thứ hai trên thế giới. Hai tháng trước, ổ dịch di động lớn nhất là siêu du thuyền Diamond Princess có tới 700 người mắc COVID-19 phải mắc kẹt nhiều tuần ở Yokohama.

Du thuyền Costa Atlantica không có hành khách, chỉ có hơn 600 thủy thủ đoàn

Trong ngày 24/4, 14 ca nhiễm mới trên Costa Atlantica được xác nhận làm dấy lên mối lo ngại về việc mầm bệnh có thể lây nhiễm cộng đồng ra người dân Nagasaki.



Bởi lẽ trước đó, xuất hiện một số thông tin cho rằng vài thủy thủ trên tàu có vẻ đã rời khỏi khu vực hạn chế lên đất liền, bất chấp đơn vị vận hành tàu là Costa Cruises (Italia) đã cam kết các thành viên thủy thủ đoàn sẽ ở lại trong khu vực xưởng tàu.

Theo AP, giới chức Nhật Bản đang điều tra nguồn gốc của ổ dịch bởi lẽ du thuyền này đã neo đậu tại đây vài tháng trong khi tỉnh Nagasaki chỉ ghi nhận số ca nhiễm tương đối thấp (với 17 ca).



Hiện chưa có thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của thủy thủ đoàn nhưng một số ý kiến nghi ngờ mầm bệnh có thể đã lây lan khi thành viên của du thuyền lên đất liền hoặc khi tàu này đổi thủy thủ vài tuần trước.

Diamond Princess từng trở thành ổ dịch di động lớn nhất thế giới với 700 người mắc COVID-19. Ảnh: AP

Costa Atlantica là du thuyền của Italia có trọng tải 86.000 tấn, chở theo 623 thủy thủ đoàn và không có hành khách. Tàu đang cập cảng Nagasaki từ hồi cuối tháng 2 để sửa chữa. Trước đó, kế hoạch sửa chữa ở Trung Quốc của con tàu bị hủy bỏ vì công ty đóng tàu Mitsubishi bị ảnh hưởng do đại dịch.



Đến thời điểm này tàu Costa Atlantica đã trở thành ổ dịch du thuyền thứ 2 của Nhật Bản, sau Diamond Princess. Siêu du thuyền này khởi hành từ cảng Yokohama ngày 21/1 và trở về hôm 3/2. Đã có khoảng 700 người trên du thuyền được xác định mắc COVID-19 trong tổng số 3.600 hành khách.



Your browser does not support HTML5 video.

Ổ dịch virus corona trên du thuyền Diamond Princess