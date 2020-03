Du thuyền MS Zaandam trở thành ổ dịch mới sau khi 4 hành khách lớn tuổi tử vong vì COVID-19

Tờ Business Insider đưa tin, du thuyền MS Zaandam đã bị từ chối cập bến tại nhiều. Trên du thuyền có 1.243 hành khách được yêu cầ cách ly phòng COVID-19 kể từ ngày 22/3. Khoảng 586 thành viên trong thủy đoàn phụ trách giao bữa ăn và gom rác trên du tuyền.



Đến ngày 26/3, tàu MS Rotterdam cũng của Holland America Line di chuyển đến gần tàu MS Zaandam để cung cấp thiết bị y tế, bộ xét nghiệm COVID-19. Hiện, du thuyền này đang bị cách ly ngoài khơi bờ biển Ecuador.

Theo tin từ trên thuyền truyền về, đã có 4 người cao tuổi tử vong ở trên thuyền vì COVID-19. Holland America Line cũng xác nhận 138 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã mắc bệnh.

Holland America cho biết sẽ, khi có kết quả âm tính của các hành khách thì sẽ chuyển họ từ tàu MS Zaandam sang tàu MS Rotterdam với sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Dự kiến du thuyền MS Rotterdam có thể cập cảng San Giego (Mỹ) trong khoảng 1 tuần tới tùy thuộc vào mức tiêu hao nhiên liệu của tàu. Những hành khách khỏe mạnh sẽ được phép rời tàu về nhà tự cách ly.

4 người lớn tuổi đã tử vong vì COVID-19 trên du thuyền này

Một số thành viên trong đoàn thủy thủ đã thừa nhận họ sợ bị nhiễm bệnh . Một trong số đó nói: “Chúng tôi không đồng ý tiếp cận tàu MS Zaandam nhưng Holland America buộc chúng tôi làm vậy. Chúng tôi sẽ phải phục vụ hàng khách có nguy cơ nhiễm Covid-19 mà không được hướng dẫn và không có đủ thiết bị cần thiết".

Dẫu vậy, vị thuyền trưởng MS Rotterdam vẫn kiên định nói rằng “đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta. Hành khách và thuyền viên tàu MS Zaandam rất cần chúng ta”.

Tình hình COVID-19 ở Mỹ, theo báo cáo, nước Mỹ đang chứng kiến những ngày tăng kỷ lục số ca bệnh mới với 18.000 ca, đưa tổng số ca bệnh COVID-19 của nước này vượt qua mốc 100.000, trong khi số người chết toàn quốc vượt qua con số 1.475.

Trước tình hình trên, ông Trump đã phê chẩn gói cứu trợ 2.000 tỉ USD. Ông Trump nói: “Tôi muốn cảm ơn Đảng Dân chủ và Cộng hòa vì đã đoàn kết và đặt nước Mỹ lên trên hết... Điều này sẽ mang sự cứu trợ đang rất cần thiết tới cho các gia đình , các công nhân và doanh nghiệp của chúng ta"

Ông Trump cũng tuyên bố, trong vòng 100 ngày tới đây nước Mỹ sẽ có thêm 100.000 máy thở. Ông cũng nói sẽ ngồi lại với những quan chức chống dịch chuyên trách để bàn việc mở lại một số phần trong nước.

Your browser does not support HTML5 video.

Covid-19 ngày 28/3: Số ca nhiễm tại Mỹ vượt mốc 100.000 ca

Nga Đỗ (t/h)