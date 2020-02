Từng bị mẹ ngăn cản, Hoàng Touliver là ai mà khiến Tóc Tiên mê mệt?

Tóc Tiên - Hoàng Touliver đang vướng vào tin đồn sắp làm đám cưới sau 5 năm hẹn hò say đắm, thậm chí Tóc Tiên đã xây xong biệt thự ở Đà Lạt để tổ chức đám cưới.

Mới đây, người hâm mộ showbiz Việt không khỏi xôn xao trước tin đồn cặp đôi Tóc Tiên - Hoàng Touliver sắp làm đám cưới ở Đà Lạt. cụ thể, một tài khoản trên Facebook đã chia sẻ thông tin sau:"heo như mình biết được thì tháng 2 này Tóc Tiên và Hoàng Touliver sẽ tổ chức đám cưới trên Đà Lạt. Trước khi mẹ Hoàng mất 2 người đã đăng ký kết hôn và làm lễ ăn hỏi rồi". Thậm chí, người này còn khẳng định biệt thự ở Đà Lạt của Tóc Tiên đã xây dựng xong, giờ đang chuẩn bị cho lễ cưới.

Cặp đôi được cho là đã yêu nhau từ năm 2015 sau khi nên duyên gặp gỡ trong chương trình The Remix. Dẫu nhiều hình ảnh thân mật trong hậu trường của cặp đôi được nhiều người tung ra, cả Tóc Tiên lẫn Hoàng Touliver vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, phải đến tháng 9/2019, Tóc Tiên mới chính thức xác nhận tin hẹn hò, khiến người hâm mộ cặp đôi vô cùng vui mừng.





Xét về nhan sắc, không ít người cho rằng Tóc Tiên và Hoàng Touliver khá chênh lệch. Tuy không sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, Hoàng Touliver lại có tài năng tuyệt vời trong việc sáng tác. Anh đã từng học dương cầm nhiều năm, có niềm đam mê với nhạc hiện đại và phối khí. Việc quyết tâm trở thành một nhà sản xuất thay vì nghệ sĩ dương cầm của Hoàng Touliver đã từng vấp phải sự phản đối của bố mẹ. Thời đó, khi Internet, Youtube,... chưa phát triển rộng rãi, để theo đuổi ước mơ, Hoàng Touliver tự học phối khí bằng cách tự dịch những tài liệu tiếng Anh.

Năm 2007, Hoàng Touliver bắt đầu bước chân vào con đường hòa âm phối khí, từng bước trở thành DJ và nhà sản xuất âm nhạc trẻ hàng đầu. Một số bản beat nổi tiếng của anh gồm có "Tell me why", "Hoa sữa", "Ngày mai"... Thậm chí, nhiều người xem anh là "phù thủy âm nhạc" khi Hoàng Touliver liên tục tạo ra những bản hit đình đám cho các nghệ sĩ Việt.

Chuyện tình của cặp đôi đã từng vấp phải sự ngăn cấm của mẹ Tóc Tiên. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, mẹ cô muốn can thiệp và quyết định người cô yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ cô không chọn, không thích thì đó đều là không tốt. Trước sự ngăn cản của người mẹ, Hoàng Touliver từng tỏ ra khá tự ái, và khá áp lực khiến mỗi quan hệ giữa hai người có khoảng lặng. Tuy nhiên, sau một thời gian, có vẻ như gia đình Tóc Tiên đã dần chấp thuận và cặp đôi vẫn vui vẻ bên nhau như hình với bóng. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Tóc Tiên dành nhiều thời gian cho Touliver, thậm chí, có nguồn tin cho rằng cô đã ra mắt gia đình nhà người yêu và thường xuyên ghé thăm người thân, họ hàng. Dù vậy, về tin đồn đám cưới , phía quản lý của Tóc Tiên cho biết do là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ nên từ chối trả lời. Tóc Tiên cũng từng tâm sự: "Tôi chỉ muốn khán giả biết đến các hoạt động nghệ thuật của mình, còn đời tư, tôi xin phép được giữ riêng". Đồng thời, phía đại diện của Hoàng Touliver đã phủ nhận thông tin trên.

Hoàng Touliver và Tóc Tiên sắp về chung 1 nhà?

Chi Nguyễn (t/h)