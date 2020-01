Dù yêu đến mức điên cuồng nhưng gã đàn ông vẫn quyết giết bạn gái vì cho rằng bị ép vào đường cùng

Trang Setn đưa tin, ngày 1/1/2020, một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra vào đúng ngày Giáng sinh (24/12). Sự việc này gây ra một cơn chấn động tại thành phố Tân Trúc ( Đài Loan ). Theo đó, một người đàn ông 42 tuổi đã trót yêu người đồng nghiệp họ Vương (43 tuổi).

Gã đàn ông này là một kẻ si tình, anh ta yêu người phụ nữ họ Vương đến mức điên cuồng. Sau một thời gian tìm hiểu, người phụ nữ họ Vương chấp nhận làm người yêu anh Ngô. Anh Ngô cố gắng làm việc để mang đến cho người yêu những điều tuyệt vời nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nắm được việc người yêu say mê mình đến điên cuồng, người phụ nữ họ Vương thường xuyên xin tiền anh Ngô. Và vào đêm Giáng sinh vừa rồi chị ta lại một lần nữa trực tiếp đề xuất việc xin tiền. Lần này chị xin người yêu 200 nghìn nhân dân tệ (tương đương khoảng 600 triệu đồng).

Ngô và chị Vương khi còn yêu nhau

Với Ngô đây là số tiền quá lớn, nó vượt quá khả năng của anh. Khi thấy người yêu từ chối việc cho tiền, người phụ nữ họ Vương đã nổi cáu, thậm chí cô ta còn tát người yêu một cái vô cùng đau đớn.

Cảm thấy tình yêu, sự chân thành của mình bị trà đạp vì đồng tiền, anh Ngô sinh lòng thù hận và quyết sát hại chị Vương cho bằng được. Sau đó, Ngô đã sát hại người mình yêu.

Chồng cũ của chị Vương nhiều ngày sau đó không liên lạc được với chị nên nảy sinh nghi ngờ và đã trình báo sự việc lên cơ quan cảnh sát. Trước đó, cảnh sát địa phương đã tìm thấy một thi thể nạn nhân là nữ giới đang phân hủy. Sau khi khám nghiệm tử thi thì xác định nạn nhân chính là chị Vương.

Cơ quan cảnh sát điều tra địa phương nhanh chóng xác minh các mối quan hệ của chị Vương thì phát hiện chị có quan hệ thân thiết với Ngô. Ngay lập tức, Ngô bị triệu tập đến trụ sở cảnh sát để phối hợp làm việc.

Theo điều tra của cảnh sát địa phương, Ngô là nghề đầu bếp với mức lương không phải quá cao và hắn cũng không phải một người tiêu tiền vung phí. Hàng ngày, Ngô sống khá tiết kiệm vì hắn còn phải chi trả một khoản tiền học phí kha khá cho cậu con đang theo học đại học. Thậm chí Ngô còn không đủ tiền để mua một bộ đồ mới cho riêng mình. Từ ngày yêu chị Vương cuộc sống của hắn bị đảo lộn hoàn toàn.

Vương bị bắt sau vài ngày sát hại bạn gái

Cảnh sát còn phát hiện rất nhiều bức thư tay mà Ngô viết cho chị Vương. Từ đó họ nhận định, Ngô vô cùng yêu người phụ nữ này dù cô ấy thường xuyên xin tiền. Thế nhưng cũng từ khi xác định mối quan hệ này, cuộc sống của Ngô bị đảo lộn hoàn toàn.

Thế nhưng, ai cũng có một giới hạn nhất định và Ngô cũng thế. Ngô càng ngày càng cảm thấy bế tắc khi chị Vương xin tiền mình. Ngô cảm giác như chị Vương đang vắt kiệt sức.

Cũng theo lời khai của Ngô, hôm xảy ra sự việc hắn đã uống rượu hơi say và không thể kiềm chế được hành vi khi bị người yêu xin tiền rồi đánh. Ngô đã lấy khẩu súng điện bắn vào người nạn nhân, sau đó tiếp tục dùng chăn chùm lên khiến chị Vương ngạt thở tử vong . Khi khi người yêu chết, Ngô cảm thấy vô cùng đau đớn và ân hận về hành động tội lỗi của mình.

Ngô quyết định sống bên thi thể người yêu trong suốt 2 ngày sau đó rồi mới bỏ thi thể vào một chiếc túi màu đen, đem đến thị trấn ít người để phi tang. Đến chiều ngày 26/12/2019, Ngô gọi điện cho một người bạn thân và khóc. Ngô nói rằng, anh thật sự hết tiền nhưng Vương đã ép anh phải đưa tiền cho cô ấy. Cuối cùng, Ngô buộc phải làm điều tàn nhẫn đó.

Sau khi nghe hết câu chuyện, bạn của Ngô đã thuyết phục anh đi đầu thú. Hiện tại, Ngô đã bị bắt giam và đang đợi kết luận điều tra để đưa ra tòa xét xử.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết người yêu lấy tiền đi chơi Tết với bạn gái cũ

Nga Đỗ (t/h)