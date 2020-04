Đùa quá trớn Cá tháng Tư, hơn 10.000 người kiến nghị Nhà Xanh trừng phạt Jaejoong (JYJ)

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Hàn Quốc, hiện số người ký tên vào bản kiến nghị gửi Nhà Xanh yêu cầu cơ quan chức năng nghiêm khắc trừng phạt idol Jaejoong (JYJ) đã lên tới con số 11.279. Nguyên nhân của làn sóng phẫn nộ dữ dội này là trò đùa quá trớn Cá tháng Tư của nam idol về COVID-19

Trước đó, vào ngày 1/4, nam thần tượng bất ngờ đăng tải lên mạng xã hội thông tin mình bị nhiễm COVID-19. Jaejoong viết: "Tôi vừa nhập viện. Sự việc xảy ra vì sự bất cẩn của tôi". Tuy nhiên, sau đó 1 tiếng, nam idol đã sửa lại dòng trạng thái và khẳng định đó là lời nói dối, chỉ là trò đùa Cá tháng Tư. Một ngày sau đó, nam thần tượng đã xóa cả bức ảnh xin lỗi do vấp phải làn sóng phẫn nộ chỉ trích của người hâm mộ và công chúng.

Rất đông người đã kéo vào trang cá nhân của thần tượng lên tiếng chỉ trích vì hành động thiếu suy nghĩ này. Khi cả thế giới đang gồng mình chống chọi với đại dịch, việc đùa cợt như vậy là đáng lên án. Bất chấp tâm thư xin lỗi của nam thần tượng, công chúng vẫn vô cùng phẫn nộ và viết bản kiến nghị gửi lên Nhà Xanh để trừng phạt Jaejoong.

Theo luật pháp Hàn Quốc , hành vi chống người thi hành công vụ, lừa dối cơ quan chức năng có thể bị xử phạt đến 5 năm tù giam hoặc phạt hành chính 10 triệu won (khoảng 191 triệu đồng). Dù vậy, Bộ Y tế và Phúc lợi nước này khẳng định Jaejoong không nằm trong trường hợp khai sai thông tin khi đang điều trị hay bị điều tra dịch tễ nên sẽ không phải đối mặt với án phạt trên. Dù vậy, Bộ đang xem xét phương án phạt phù hợp với hành vi này của nam ca sĩ.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã lên tiếng công khai chỉ trích trò đùa quá trớn của JaeJoong. Diễn viên hài đình đám Park Myung Soo đã thẳng thắn nhắc tới cựu thành viên DBSK và đưa ra lời khuyên trên chương trình radio của anh: "...Những việc mà sự thật không thể giải quyết thì nói dối cũng không thể giải quyết được. Gần đây báo chí liên tục đưa tin về một người nổi tiếng nói dối, tôi thấy cậu ta gặp rắc rối vì điều đó".

Chi Nguyễn (t/h)