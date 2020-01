Đưa tin sai sự thật về virus corona, nhiều sao Việt bị mời lên làm việc

Trước tình hình dịch virus corona gây viêm phổi cấp đang lan rộng, nhiều sao Việt đã tự trang bị khẩu trang để phòng bị khi di chuyển và theo sát tình hình, cập nhật thông tin cho người hâm mộ. Tuy nhiên, mới đây nhiều ca sĩ, diễn viên đã vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng do đưa tin sai sự thật khiến nhiều người hoảng loạn.

Nhiều nghệ sĩ đưa tin sai sự thật khiến cư dân mạng bức xúc, chỉ trích

Trước đó, ngày 26/1, trên Facebook Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ thông tin sai sự thật về 2 bệnh nhân người Trung Quốc dương tính với virus nCoV đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy . Cụ thể, trang fanpage Facebook của nam ca sĩ chia sẻ: "hai người Trung Quốc bị nhiễm virus corona đã chết tại Chợ Rẫy" khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, thông tin này đã được xóa bỏ sau đó, chỉ còn lại những chia sẻ về cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus. Dù vậy, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích nam ca sĩ đã đưa tin thiếu chính xác.

Người hâm mộ chỉ trích trên facebook của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Cũng trong ngày 26/1, Cát Phượng chia sẻ đoạn trạng thái:"Biết nói gì đây? Làm ơn nghĩ cho dân trước cũng là nghĩ cho chính bản thân mình. Dịch bệnh đã đến Q.1, rồi sẽ lan tràn đến Q.3, Q.5, Q.7...". Cô còn kêu gọi khán giả mua và dùng khẩu trang lọc khí thông minh AirPlus để "an toàn". Tuy nhiên, Bộ Y tế Việt Nam cũng như Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyên người dân chỉ cần dùng các khẩu trang y tế và dùng đúng cách; loại khẩu trang N95 hay có van thở chỉ chuyên dùng cho nhân viên y tế, không đem lại hiệu quả hơn khẩu trang y tế thông thường trong việc phòng chống virus. Về phía Cát Phượng, sau khi bị cư dân mạng lên tiếng, đính chính, nữ diễn viên đã lên tiếng:"...Nghệ sĩ cũng chỉ là người bình thường. Trước đại dịch nguy hiểm thì cũng lo lắng như mọi người. Hơn nữa, tôi chỉ share thông tin, không cấm đoán hay khuyên mọi người phải theo".

Ngô Thanh Vân lên tiếng xin lỗi sau khi đăng tải thông tin sai sự thật

Mới đây, vào sáng 31/1, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ dòng trạng thái trên fanpage của mình, theo đó cô nói rằng các hãng hàng không vẫn có chuyến bay từ Vũ Hán về Việt Nam giữa đại dịch virus corona gây bệnh viêm phổi . Tuy nhiên, thời điểm nữ diễn viên đăng tải thông tin này, Cục hàng không đã dừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đi Vũ Hán và ngược lại. Sau đó, do nhận được những phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, Ngô Thanh Vân đã gỡ bỏ bài viết sau 30 phút và viết lời xin lỗi trên fanpage có 2 triệu lượt theo dõi. Đả nữ "Hai Phượng" viết: "Mình chỉ sốt ruột lo lắng cho tình trạng chung của sức khỏe mọi người. Xin lỗi vì sự sai lầm này. Mọi người hãy giữ gìn Sức Khỏe và cẩn trọng nhé"

Trao đổi với PV, đại diện Sở TT&TT TP.HCM cho biết Sở đã trực tiếp liên lạc với các nghệ sĩ trên: "Diễn viên Cát Phượng đang ở quê, Sở đã mời lên làm việc vào ngày 5/2 và yêu cầu gỡ các thông tin liên quan đến dịch viêm phổi cấp. Hiện tại, Facebook của Cát Phượng đã không còn chia sẻ các bài viết và bình luận liên quan. Với Ngô Thanh Vân, diễn viên này đang ở Nhật Bản và sẽ về Việt Nam vào ngày 1/2. Chúng tôi sẽ mời nữ diễn viên này lên làm việc vào chiều ngày 3/2. Còn Đàm Vĩnh Hưng thì tắt máy, không liên lạc được". Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức đưa thông tin không chính xác, hoang mang về dịch viêm phổi cấp do virus corona trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 5 trường hợp dương tính với virus corona, trong đó có 1 bệnh nhân người Trung Quốc đã khỏi. Còn lại 1 bệnh nhân người Trung đang điều trị tại BV Chợ Rẫy và 3 bệnh nhân người Việt Nam đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Đông Anh, Hà Nội.

Chi Nguyễn (t/h)