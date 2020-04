Đức dự kiến thử nghiệm lâm sàng loại vaccine phòng ngừa COVID-19 vào tháng 6/2020

vắc xin của công ty công nghệ sinh học CureVac có trụ sở tại Tübingen. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều công ty dược phẩm trên toàn thế giới đang dốc sức tham gia cuộc chạy đua với thời gian để bào chế vắc xin phòng ngừa. Hiện tại, nước Đức đang hi vọng vào loạicủa công ty công nghệ sinh học CureVac có trụ sở tại Tübingen.

Ngày 9/4, Chủ tịch Hội đồng Giám sát CureVac Jean Stéphanne cho hay loại vắc xin phòng ngừa SARS-CoV-2 dự kiến sẽ được tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở Đức và Bỉ vào tháng 6 tới. Loại vaccine này sử dụng "Messenger RNA" là nguồn thông tin, khi tiêm vắc xin này vào cơ thể bệnh nhân sẽ kích thích hệ miễn dịch tự sản sinh ra protein trị liệu gọi là kháng thể.

Ông Jean cho biết các cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên tại Bỉ sẽ được thực hiện vào tháng 6, chậm nhất là tháng 7/2020. Những đối tượng đầu tiên được thử nghiệm là những người khỏe mạnh chưa từng bị phơi nhiễm với virus corona chủng mới. Sau đó, loại vắc xin này sẽ được tiêm cho những người bị nhiễm COVID-19 rồi sau đó là người cao tuổi, nhóm đối tượng dễ bị COVID-19 tấn công nhất.

Công ty này cho biết mục đích của chương trình thử nghiệm là để nghiên cứu các loại kháng thể và nahanj biết phản ứng của hệ miễn dịch. Nếu loại vắc xin thử nghiệm này không thành công, CureVac cho biết họ còn khoảng 2-3 loại vắc xin khác. Dự kiến có khoảng 2.000-3.000 người tham gia đợt thử nghiệm vắc xin này.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2020, Giám đốc Điều hành CureVac người Mỹ bị sa thải do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Được biết, người này đã tới Nhà Trắng để thương thảo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về loại vắc xin này. Chính phủ Đức đã chỉ trích chính phủ Mỹ muốn độc chiếm dự án điều chế vaccine phòng chống COVID-19. Công ty CureVac được chính phủ Đức tài trợ nguồn kinh phí để bào chế vắc xin phòng ngừa COVID-19, ông Jean Stéphenne chỉ được bổ nhiệm sau vụ việc của người tiền nhiệm.

CureVac dự kiến sẽ có vắc xin chống COVID-19 vào mùa thu năm nay nếu cuộc thử nghiệm diễn ra suôn sẻ. Theo chuyên gia hoá sinh Friedrich von Bohlen, Hội đồng Giám sát CureVac, vắc xin là phương pháp duy nhất để bảo vệ mọi người khỏi sự lây nhiễm của virus. Các nhà nghiên cứu của công ty CureVac cũng đang tìm cách bào chế một loại thuốc trị bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra. Dù vậy loại vaccine hay thuốc chữa nào cũng sẽ mấy khoảng vài tháng để hoàn thiện sản xuất, và việc đưa vào sử dụng rộng rãi cũng cần mất khoảng 1 năm để được phê duyệt.

