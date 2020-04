Đức tiến hành tiêm vắc xin thử nghiệm phòng COVID-19 lên người

Theo TTXVN, nhóm tình nguyện viên gồm 12 người ở Đức vừa qua đã được tiêm vắc xin thử nghiệm phòng COVID-19. Đây là nhóm đầu tiên được tiêm thử nghiệm loại vắc xin có tên BNT162 này. Thử nghiệm do công ty BioNTech, có trụ sở ở thành phố Mainz của Đức, tiến hành sau khi được Viện nghiên cứu Paul-Ehrlich (PEI) cấp phép nghiên cứu và hợp tác với Công ty Mỹ Pfizer.

Dự kiến, giai đoạn 1 của cuộc thử nghiệm sẽ tiến hành viêm vắc xin cho 200 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18-55. Nếu các kết quả thử nghiệm tích cực, giai đoạn 2 sẽ có thêm nhiều đối tượng, bao gồm cả nhóm người có nguy cơ nhiễm COVID-19 được tiếp tục thử nghiệm với liều vắc xin tối ưu từ 1-100 microgram. Giai đoạn 2 là để kiểm tra cac kháng thể bảo vệ, khả năng kích hoạt phản ứng hệ thống miễn dịch liệu có hình thành không, xác định cụ thể tần suất và liều lượng vắc xin.

Giai đoạn thứ 3 thử nghiệm lâm sàng sẽ có sự tham gia của hàng nghìn người, kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 là tối quan trọng, sẽ mở đường cho việc xin phê duyệt vắc xin. Đến giai đoạn 4 của thử nghiệm, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu để xác định các tác dụng phụ hiếm gặp hoặc xem xét những vấn đề cụ thể ở từng nhóm bệnh nhân nhất định.

BioNTech đang xin cấp phép để thực hiện nghiên cứu lâm sàng tại Mỹ, trước đó công ty này đã hợp tác với công ty dược phẩm Trung Quốc Fosun để phát triển vắcxin BNT162 tại Trung Quốc và dự kiến sẽ thử nghiệm lâm sàng tại đây.

Đây là dự án tiến hành với 'tốc độ ánh sáng' khi quy trình nghiên cứu, phát triển chỉ mới bắt đầu từ giữa tháng 1/2020 với sự tham gia nhiệt tình của gần như toàn bộ 1.300 nhân viên công ty. Việc công ty xin cấp phép thử nghiệm lâm sàng từ viện PEI cũng chỉ mất vài ngày.

Bên cạnh BioNTech, trên thế giới còn 4 công ty khác đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng SARS-CoV-2 là Moderna và Inovio của Mỹ, cùng 2 công ty Trung Quốc là Sinovac và Cansino. Nếu những dự án thử nghiệm này thành công thì sẽ là những bước đột phá trong công cuộc phòng, chống, đối phó với đại dịch COVID-19.

