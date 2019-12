Dùng 50 bao diêm làm pháo tự chế, thiếu niên bị dập nát hai cánh tay và 2 bên đùi

Ngày 31/12, bác sĩ Lưu Đức Thọ, Trưởng khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá, cho biết vừa thực hiện ca phẫu thuật cho một trường hợp chấn thương do chế tạo pháo.

Cụ thể, lúc 15 giờ 30 phút ngày 30/12, bệnh nhi tên Phạm Xuân L. (SN 2006, ngụ xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được đưa vào nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Hai bàn tay bị dập nát, chấn thương phần mềm hai bên đùi và bỏng vùng ngực và 2 bên mắt.

Hai bên đùi nam sinh bị tổn thương nặng



Gia đình cho biết, cậu nhóc này mầy mò học theo cách hướng dẫn làm pháo trên mạng. Cậu dùng 50 bao diêm làm thuốc pháo. Không may trong quá trình nhồi pháo ở tư thế kẹp quả pháo trong đùi thì phát nổ gây chấn thương nghiêm trọng.

Phần hai bên cánh tay bị dập nát



Nhận thấy đây là một ca chấn thương rất nặng, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và đưa ra phương án phẫu thuật cho bệnh nhân. Các bác sĩ mổ tạo mỏm cụt bàn tay phải, phẫu thuật ghép da đùi phải. Vì phần đùi trái bị tổn thương quá rộng nên chỉ có thể thu nhỏ tổn thương khuyết hổng chờ ghép da. Sau khi phẫu thuật, Sức Khỏe bệnh nhân đã ổn định và được điều trị theo dõi đồng thời chờ ghép da.

Dịp gần Tết Nguyên đán 2019, một vụ việc đáng tiếc xảy ra ở xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An khiến 5 người bị thương do đốt pháo tự chế. Trong số này có 2 người bị bỏng rất nặng, một trong 2 trẻ nhỏ bị bỏng rất nặng phải tái tạo da.



Hiện tại đang là gần Tết Nguyên đán, người dân thiếu hiểu biết thường tự chế tạo pháo để chơi. Theo các chuyên gia, pháo được chế tạo khá dễ dàng nhưng sức công phá thì rất khó lường. Chỉ cần một clip hướng dẫn trên mạng và một vài linh kiện có thể mua bất cứ ở đâu là nhiều trẻ có thể tự chế pháo.



Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, cho biết, hàng năm bệnh viện đều phải cấp cứu cho các trường hợp bỏng do thuốc pháo. Trong đó, rất nhiều bệnh nhân bỏng do tự chế tạo thuốc pháo theo hướng dẫn trên mạng.



Bác sĩ cảnh báo trong pháo có những hóa chất dễ gây cháy nổ như phốt pho, lưu huỳnh. Trong quá trình chế tạo, người đốt thường phải tiếp xúc rất gần nên khi phát nổ dễ bị các tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay, cổ, ngực.... Các vùng tổn thương rất nặng, nhanh chóng phù nề, cản trở hô hấp, gây

Bác sĩ cảnh báo trong pháo có những hóa chất dễ gây cháy nổ như phốt pho, lưu huỳnh. Trong quá trình chế tạo, người đốt thường phải tiếp xúc rất gần nên khi phát nổ dễ bị các tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay, cổ, ngực.... Các vùng tổn thương rất nặng, nhanh chóng phù nề, cản trở hô hấp, gây suy hô hấp . Đó là chưa kể vết thương để lại di chứng sẹo co kéo ảnh hưởng nặng nề về thẩm mỹ. Do đó, gia đình, nhà trường cần giáo dục, phòng ngừa trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ để tránh thương tích đáng tiếc.

Nguy hiểm khi học cách làm pháo tự chế. Video: ANTV

Hà Ly (t/h)